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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçı olan - karşılaşmasını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:47
Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'de 4. hafta kapanış mücadelesinde Aytemiz , sahasında 'yi 3-1 mağlup etti.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi'nin usta kalemi , - maçını analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Alanya ilk devre takım halinde topun arkasına geçip iyi yerleşimli bir alan savunması uyguluyordu. Ani çıkışlarla da kontratak planlarını da işlerliğe koymak istiyordu.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

F.Bahçe, 39'da attığı gole kadar 'al gülümver gülüm' futbolu sergiledi. Topa sahip olma oranları yüksek ama üçüncü bölgede en ufak bir etkinlik sağlayamayan, rakip defansı zorlamayan bir görüntü.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu bölümde tek artı, rakibe hiç kontratak şansı vermemekti. İlk organize atakta da gol geldi. Vedat, bu hücum girişimine beklenen santrfor katkısını yapınca atak olgunlaştı ve Tolga golü attı.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bundan sonra beklenmeyen olaylar gündeme geldi. Zaten futbolun cazibesi de burada. Yenik durumdaki Alanya yüklenmeye başladı ve kaleci Altay bir yüksek topta büyük bir hata yaptı ama rakip bunu değerlendiremedi. Ancak çok kısa süre sonra Altay, ikinci büyük hatayı yapınca skora denge geldi ve devre bitti.

Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu moral bozukluğuna bir de ikinci yarı başlar başlamaz Jailson'un hediyesi eklenince F.Bahçe hiç pozisyon vermeden galip durumdayken toplam bir dakika içinde yenik duruma düştü.

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