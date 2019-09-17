Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bundan sonra beklenmeyen olaylar gündeme geldi. Zaten futbolun cazibesi de burada. Yenik durumdaki Alanya yüklenmeye başladı ve kaleci Altay bir yüksek topta büyük bir hata yaptı ama rakip bunu değerlendiremedi. Ancak çok kısa süre sonra Altay, ikinci büyük hatayı yapınca skora denge geldi ve devre bitti.