Ömer Üründül Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında, Süper Lig'in 4. haftasının kapanış maçı olan Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını kaleme aldı. Süper Lig'de 4. hafta kapanış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Ömer Üründül, Alanyaspor - Fenerbahçe maçını analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Alanya ilk devre takım halinde topun arkasına geçip iyi yerleşimli bir alan savunması uyguluyordu. Ani çıkışlarla da kontratak planlarını da işlerliğe koymak istiyordu. F.Bahçe, 39'da attığı gole kadar 'al gülümver gülüm' futbolu sergiledi. Topa sahip olma oranları yüksek ama üçüncü bölgede en ufak bir etkinlik sağlayamayan, rakip defansı zorlamayan bir görüntü. Bu bölümde tek artı, rakibe hiç kontratak şansı vermemekti. İlk organize atakta da gol geldi. Vedat, bu hücum girişimine beklenen santrfor katkısını yapınca atak olgunlaştı ve Tolga golü attı. Bundan sonra beklenmeyen olaylar gündeme geldi. Zaten futbolun cazibesi de burada. Yenik durumdaki Alanya yüklenmeye başladı ve kaleci Altay bir yüksek topta büyük bir hata yaptı ama rakip bunu değerlendiremedi. Ancak çok kısa süre sonra Altay, ikinci büyük hatayı yapınca skora denge geldi ve devre bitti. Bu moral bozukluğuna bir de ikinci yarı başlar başlamaz Jailson'un hediyesi eklenince F.Bahçe hiç pozisyon vermeden galip durumdayken toplam bir dakika içinde yenik duruma düştü.