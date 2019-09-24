Ömer Üründül Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında, Beşiktaş - Başakşehir maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. SABAH Gazetesi'nin usta kalemi Ömer Üründül, Beşiktaş - Başakşehir maçını analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Vodafone Park'ta birisi Abdullah Avcı'nın eski takımı, diğeri yeni takımı olunca önceden tahmin ettiğim bir ilk yarı şekillendi. Neydi bu: İki taraf da önce top bende fazla kalsın prensibi içerisindeydi. Böyle olunca da ortaya tam bir kontrol futbolu çıktı. Medipol Başakşehir'in takım savunması sağlamdı. Abdullah Avcı da Bratislava maçından ders çıkarıp riskli futboldan kaçındı doğal olarak. Bu tabloda adeta sıfır net pozisyonlu bir ilk yarı izledik. İkinci devre Başakşehir biraz daha maça atak başladı. Daha öne doğru oynamayı düşündüler. Ve skor avantajını buldular. Sonrasında Beşiktaş'ın iyice morali bozuldu. Artık bütün kontrol Başakşehir'deydi. Beşiktaş artık mecburen risk de alıyordu. Ama Başakşehir atak girişimlerinde kolay hatalarla ikinci golü bulamadı.