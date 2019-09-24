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- Başakşehir maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - Başakşehir maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 11:04
Ömer Üründül Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 5. haftasında , evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Ömer Üründül Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi'nin usta kalemi , - Başakşehir maçını analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Vodafone Park'ta birisi Abdullah Avcı'nın eski takımı, diğeri yeni takımı olunca önceden tahmin ettiğim bir ilk yarı şekillendi.

Ömer Üründül Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Neydi bu: İki taraf da önce top bende fazla kalsın prensibi içerisindeydi. Böyle olunca da ortaya tam bir kontrol futbolu çıktı.

Ömer Üründül Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Medipol Başakşehir'in takım savunması sağlamdı. Abdullah Avcı da Bratislava maçından ders çıkarıp riskli futboldan kaçındı doğal olarak. Bu tabloda adeta sıfır net pozisyonlu bir ilk yarı izledik.

Ömer Üründül Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

İkinci devre Başakşehir biraz daha maça atak başladı. Daha öne doğru oynamayı düşündüler. Ve skor avantajını buldular.

Ömer Üründül Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Sonrasında 'ın iyice morali bozuldu. Artık bütün kontrol Başakşehir'deydi. Beşiktaş artık mecburen risk de alıyordu. Ama Başakşehir atak girişimlerinde kolay hatalarla ikinci golü bulamadı.

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