Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
14:36
Premier Lig'in transfer rekorunu kırabilir! Dünyanın gözü bu genç golcülerde
Avrupa'da liglerin artık sona yaklaşmasının ardından transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sezona damga vuran genç yıldızlar, Avrupa devlerinin yakın markajı altında bulunuyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES); Chelsea, Arsenal ve PSG gibi dünya devlerinin peşinde olduğu 21 yaş ve altındaki golcüleri listeledi. İşte son dakika haberinin detayları...