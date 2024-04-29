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Haberler Galeri Premier Lig'in transfer rekorunu kırabilir! Dünyanın gözü bu genç golcülerde
Giriş Tarihi: 29.04.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:36

Premier Lig'in transfer rekorunu kırabilir! Dünyanın gözü bu genç golcülerde

Avrupa'da liglerin artık sona yaklaşmasının ardından transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sezona damga vuran genç yıldızlar, Avrupa devlerinin yakın markajı altında bulunuyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES); Chelsea, Arsenal ve PSG gibi dünya devlerinin peşinde olduğu 21 yaş ve altındaki golcüleri listeledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Premier Lig’in transfer rekorunu kırabilir! Dünyanın gözü bu genç golcülerde

Avrupa'da liglerin artık sona yaklaşmasının ardından transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sezona damga vuran genç yıldızlar, Avrupa devlerinin yakın markajı altında bulunuyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES); Chelsea, Arsenal ve PSG gibi dünya devlerinin peşinde olduğu 21 yaş ve altındaki golcüleri listeledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Premier Lig’in transfer rekorunu kırabilir! Dünyanın gözü bu genç golcülerde

Lars Villiger - Luzern
YAŞ: 21

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Premier Lig’in transfer rekorunu kırabilir! Dünyanın gözü bu genç golcülerde

Mexx Meerdink - AZ Alkmaar
YAŞ: 20

Premier Lig’in transfer rekorunu kırabilir! Dünyanın gözü bu genç golcülerde

Idan Toklomati - Maccabi Petah Tikva
YAŞ: 19

Premier Lig’in transfer rekorunu kırabilir! Dünyanın gözü bu genç golcülerde

Orri Oskarsson - Copenhagen
YAŞ: 19

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