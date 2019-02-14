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maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

'a konuk olan Olympiacos, hakem kararlarına tepki amacıyla maçın ikinci yarısına çıkmama kararı alırken; ev sahibi takımın olay başkanı Giannakopoulos, yeni bir skandal imza attı.

Giriş Tarihi: 14.02.2019 07:42 Güncelleme Tarihi: 14.02.2019 07:46
Rakip maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

'un olaylarıyla ünlü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, yine rahat durmayarak dikkat çeken bir harekete imza attı.

Rakip maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

Basketbolda Yunanistan Kupası yarı finalinde , 'a konuk olduğu maçta hakem kararlarını protesto ederek ikinci yarıya çıkmadı.

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Rakip maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre Basketbol Takımı, başkent Atina'daki OAKA Arena'da oynanan ve ilk devresi 'un 40-25 üstünlüğüyle sona eren yarı finalde, hakem kararlarından memnun olmadığı gerekçesiyle ikinci yarıda sahaya çıkmama kararı aldı.

Rakip maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

Basketbol Takımı Genel Menajeri Christos Stavropoulos, karşılaşmanın ardından Yunanistan basınına yaptığı açıklamada, hakem kararlarından yakınarak, "Midemiz bulandı. Artık bunları kaldıramıyoruz. Yetkililer artık bu konuda bir şeyler yapmalı." ifadesini kullandı.

Rakip maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise takımın aldığı bu kararı eleştirerek "Bunlar planlı yapılan şeyler. Anlaşılan oyuncularına para ödeyemiyor ve havlu atıyorlar." dedi.

Rakip maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

takımın bu hareketinin kabul edilemez olduğunu belirten Giannakopoulosi "Şimdi de hakemleri beğenmediklerini söylüyorlar. Bu kabul edilemez bir durum. Maçı sahada kazanır ya da kaybedersin." yorumunda bulundu.

Rakip maçı bıraktı! Başkan skandal bir harekete imza attı

'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, rakiplerinin ikinci yarıya çıkmaması üzerine olay bir harekete imza attı.

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