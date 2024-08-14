Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
08:23
SÜPER KUPA Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta karşı karşıya geliyor. Ülkemizde sporseverlerin gözleri genç yıldız Arda Güler'de olacak. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Atalanta final maçı canlı yayın ile dünyanın dört bir yanında takip edilecek. Peki; UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, Real Madrid - Atalanta maçı hangi kanalda? İşte, maça dair detaylar...