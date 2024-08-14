SÜPER KUPA Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!

UEFA Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı. Mbappe, Endrick, Arda Güler'li Real Madrid, tarihinde ilk kez Avrupa kupasını kaldıran ve bu sezon adından sıkça söz ettiren Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Teknik adamlar Gian piero Gasperini ve Carlo Ancelotti takımlarını kupa için hazırladı. Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin güdeminde. İşte, Real Madrid - Atalanta Süper Kupa finali canlı yayın bilgisi...