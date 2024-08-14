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Haberler Galeri SÜPER KUPA Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!
Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:23

SÜPER KUPA Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!

UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta karşı karşıya geliyor. Ülkemizde sporseverlerin gözleri genç yıldız Arda Güler'de olacak. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Atalanta final maçı canlı yayın ile dünyanın dört bir yanında takip edilecek. Peki; UEFA Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta, Real Madrid - Atalanta maçı hangi kanalda? İşte, maça dair detaylar...

SÜPER KUPA Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!

UEFA Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı. Mbappe, Endrick, Arda Güler'li Real Madrid, tarihinde ilk kez Avrupa kupasını kaldıran ve bu sezon adından sıkça söz ettiren Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Teknik adamlar Gian piero Gasperini ve Carlo Ancelotti takımlarını kupa için hazırladı. Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin güdeminde. İşte, Real Madrid - Atalanta Süper Kupa finali canlı yayın bilgisi...

SÜPER KUPA Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Süper Kupa final karşılaşmasında Real Madrid ve Atalanta karşılaşıyor. 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak maçta gözler Arda Güler'de olacak.

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SÜPER KUPA Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!

UEFA SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın UEFA Süper Kupa finali TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

SÜPER KUPA Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!

UEFA SÜPER KUPA MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, hazırlık kampında yerini alırken Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına ilk 11'de başladı ancak son Chelsea maçında hiç süre almadı. UEFA Süper Kupa finalinde Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor.

SÜPER KUPA Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa sahibini buluyor!

UEFA SÜPER KUPAYI HANGİ TAKIM KAÇ KEZ KAZANDI?

Real Madrid 5

Barcelona 5

Milan 5

Liverpool 4

Atletico Madrid 3

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