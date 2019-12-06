'Real Madrid, Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtacak' iddiasına açıklama geldi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada kısa sürede yayılan haberler üzerine açıklama yayımlayarak, ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığı, bakanlığın Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşmasının bulunmadığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklamasında, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır" ifadeleri yer aldı.