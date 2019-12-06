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  • 'Real Madrid, Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtacak' iddiasına açıklama geldi!

', 'yi tüm dünyaya tanıtacak' iddiasına açıklama geldi!

Kültür ve , La Liga devi ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır."

Giriş Tarihi: 06.12.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 15:12
'Real Madrid, Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtacak' iddiasına açıklama geldi!

Kültür ve , bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada kısa sürede yayılan haberler üzerine açıklama yayımlayarak, ilgili haberlerin gerçekleri yansıtmadığı, bakanlığın ile herhangi bir sponsorluk anlaşmasının bulunmadığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıklamasında, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır" ifadeleri yer aldı.

'Real Madrid, Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtacak' iddiasına açıklama geldi!

NE OLMUŞTU?

La Liga ekiplerinden , saha içinin yanı sıra yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla da ses getirmeye devam ettiği yazılmıştı. Bunun neticesinde İspanyol devi Real Madrid'den flaş hamlesi geldiği iddia edilmişti.

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'Real Madrid, Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtacak' iddiasına açıklama geldi!

Real Madrid, ile anlaşma yapacağı ve bu anlaşmadan 12 milyon Euro gelir elde etmeyi planladığı yazılmıştı. Eflatun beyazlılar'ın antrenmanlarda '' yazılı görseller bulunan ürünler kullanacağı da haberlerde yer almıştı.

'Real Madrid, Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtacak' iddiasına açıklama geldi!
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'Real Madrid, Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtacak' iddiasına açıklama geldi!
'Real Madrid, Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtacak' iddiasına açıklama geldi!

Turizm Bakanlığı'nın 'yi turizmde tanıtmak adına bu sponsorluk anlaşmasını yapması bekleniyor.

'Real Madrid, Türkiye'yi tüm dünyaya tanıtacak' iddiasına açıklama geldi!
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