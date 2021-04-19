Şampiyonlar Ligi askıya alındı mı, Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den katılım olacak mı soruları futbolseverlerin gündemine oturdu. Avrupa futbolunu ilgilendiren devrim gibi karar dün gece açıklandı. 12 futbol takımının katılım sağladığı Avrupa Süper Ligi, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in başkanlığında kuruldu. Şu ana kadar Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının bu ligde mücadele edeceği duyurulurken, 3 takımın daha katılım sağlayacağı ifade edildi. Bu noktada, Şampiyonlar Ligi askıya alındı mı, Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den katılım olacak mı soruları öne çıktı. İşte Avrupa Süper Ligi ile ilgili detaylar;