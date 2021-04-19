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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi askıya alındı mı? Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den katılım olacak mı?
Giriş Tarihi: 19.04.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 09:19

askıya alındı mı? 'ne Türkiye'den katılım olacak mı?

askıya alındı mı, 'ne Türkiye'den katılım olacak mı soruları futbolseverlerin gündemine oturdu. Avrupa futbolunu ilgilendiren devrim gibi karar dün gece açıklandı. 12 futbol takımının katılım sağladığı Avrupa Süper Ligi, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in başkanlığında kuruldu. Şu ana kadar Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının bu ligde mücadele edeceği duyurulurken, 3 takımın daha katılım sağlayacağı ifade edildi. Bu noktada, Şampiyonlar Ligi askıya alındı mı, Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den katılım olacak mı soruları öne çıktı. İşte Avrupa Süper Ligi ile ilgili detaylar;

Şampiyonlar Ligi askıya alındı mı? Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den katılım olacak mı?

Avrupa futbolunda devrim gibi bir karar dün gece açıklandı. Avrupa futbolunun 12 dev kulübünün katılımı ile resmen kuruldu. Dün gece saatlerinde yayınlanan bildiriye göre, Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının bu ligde mücadele edecek. Bu noktada, askıya alındı mı? Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den katılım olacak mı? soruları öne çıkıyor.

İşte Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin detaylar;

Şampiyonlar Ligi askıya alındı mı? Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den katılım olacak mı?

AVRUPA SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Avrupa futbolunda devrim gibi bir karar resmen açıklandı. Avrupa'nın 12 dev kulübü, UEFA'nın bütün tehditlerine rağmen 'ni resmen kurdu. İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın eşlik ettiği oluşum, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

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Şampiyonlar Ligi askıya alındı mı? Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den katılım olacak mı?

PROJE JP MORGAN TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

ABD'deki bankacılık ve finans devi JP Morgan tarafından finanse edilen projede başkan Real Madrid Başkanı Florentino Perez seçildi. 12 takımın öncülüğündeki projeye 3 takımın daha katılacağı belirtildi. Turnuvada 3.5 milyar Euro'luk bir payın bölüştürülmesi ve ilk 6 takımın 350 milyon Euro'luk bir gelir sağlaması hedefleniyor.

Şampiyonlar Ligi askıya alındı mı? Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den katılım olacak mı?

AVRUPA SÜPER LİGİ BAŞKANI BELLİ OLDU!

Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Real Madrid'in başkanı Florentino Perez oldu.

Başkanı Florentino Perez, "Futbola tüm seviyeleriyle devam edeceğiz. Futbol, 4 milyar izleyicisiyle dünyadaki tek global spor ve bu taraftarların tutkularına cevap verebilmek için büyük kulüpler olarak sorumluluğumuz çok büyük." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi askıya alındı mı? Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'den katılım olacak mı?

AVRUPA SÜPER LİG NEDEN KURULDU?

Açıklamada, "sözde " denilen turnuvaya katılmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür edilerek, "Biz, FIFA ve tüm üye federasyonlar, bu projeye karşı durmaya devam edeceğiz. Söz konusu turnuva, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda, yalnızca birkaç kulübün çıkarına dayanan bir projedir. Bunun gerçekleşmesini önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her türlü önlemi almayı değerlendireceğiz. Futbol, açık müsabakalara ve sportif liyakate dayanır; başka türlüsü düşünülemez." denildi.

FIFA ve ona bağlı 6 konfederasyonun daha önce yaptığı uyarı hatırlatılarak, "İlgili kulüplerin; ulusal, kıtasal veya uluslararası düzeydeki başka herhangi bir organizasyona katılması yasaklanacaktır. Oyuncularının, milli takımda oynamasına dahi izin verilmeyebilir." ifadeleri kullanıldı.

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