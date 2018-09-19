Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları nefes kesti!

Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı. Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yapan Barcelonalı Messi, Cristiano Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, D grubundaki ilk maçında konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi. Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, D grubunun zirvesine yerleşti. CASILLAS TARİHE GEÇTİ Porto'nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi'nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. GIGGS'İ GEÇTİ İspanyol file bekçisi, Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı. MESSI'DEN 8'İNCİ HAT-TRİCK Cristiano Ronaldo'dan (120 gol) sonra Şampiyonlar Ligi tarihinin 2. en skorer oyuncusu olan Lionel Messi, takımı Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. RONALDO'NUN ÖNÜNE GEÇTİ Toplam gol sayısını 103'e çıkaran Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yaparak Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.