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'nde ilk hafta maçları nefes kesti!

'nde A, B, C ve D gruplarında 8 maç yapıldı. Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yapan Barcelonalı Messi, ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Giriş Tarihi: 19.09.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 10:29
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'nde ilk hafta maçları nefes kesti!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları nefes kesti!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA 'nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

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'nde ilk hafta maçları nefes kesti!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları nefes kesti!

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi , D grubundaki ilk maçında konuk ettiği 'yı 3-0 yendi.

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'nde ilk hafta maçları nefes kesti!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları nefes kesti!

Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla , D grubunun zirvesine yerleşti.

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'nde ilk hafta maçları nefes kesti!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları nefes kesti!

CASILLAS TARİHE GEÇTİ

Porto'nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, 'nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu.

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'nde ilk hafta maçları nefes kesti!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları nefes kesti!

GIGGS'İ GEÇTİ

İspanyol file bekçisi, 'ın unutulmaz oyuncularından ile ortak olduğu rekoru kırdı.

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'nde ilk hafta maçları nefes kesti!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları nefes kesti!

MESSI'DEN 8'İNCİ HAT-TRİCK

'dan (120 gol) sonra tarihinin 2. en skorer oyuncusu olan , takımı Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı.

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'nde ilk hafta maçları nefes kesti!
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları nefes kesti!

RONALDO'NUN ÖNÜNE GEÇTİ

Toplam gol sayısını 103'e çıkaran Arjantinli futbolcu, kariyerinde 8. kez hat-trick yaparak Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

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