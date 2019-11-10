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maçı... Dakika 09.05'te...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki Yılport maçında, dakika 09.05'te mücadele durdurularak Büyük Önder Atatürk bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı.

AA Spor
Giriş Tarihi: 10.11.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 17:21
Samsunspor-Hacettepe maçı... Dakika 09.05'te...

Ligin 12. haftasında Yılport , Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, ile karşılaştı.

Samsunspor-Hacettepe maçı... Dakika 09.05'te...

Maça Yılport , "Karanlığa güneş sevdamıza arma olsun", ise "Saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

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Samsunspor-Hacettepe maçı... Dakika 09.05'te...

Hakem Selim Özen, yönettiği müsabakada, dakika 09.05'i gösterdiğinde mücadeleyi düdüğüyle durdurdu.

Samsunspor-Hacettepe maçı... Dakika 09.05'te...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla tüm futbolcular, taraftarlar ile teknik heyet bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Samsunspor-Hacettepe maçı... Dakika 09.05'te...

Saygı duruşunun ardından taraftar grupları tribünlerde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" şeklinde tempo tuttu.

Samsunspor-Hacettepe maçı... Dakika 09.05'te...

Hakem düdüğüyle yeniden başlayan müsabakada Yılport , 'yi 2-1 mağlup etti.

Samsunspor-Hacettepe maçı... Dakika 09.05'te...
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