Senegal - Madagaskar maçında izdiham çıktı

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ile Senegal'i karşı karşıya getiren maçın girişinde izdiham çıktı. Madagaskar'da stadyum girişinde çıkan izdihamda, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 37 kişi yaralandı. BBC'nin haberine göre, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar-Senegal karşılaşmasının yapıldığı başkent Antananarivo'daki stadyumun girişinde izdiham çıktı. Binlerce futbolseverin, stadyumun tek kapısından içeri girmeye çalıştığı sırada çıkan izdihamda en az bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 40 kişi yaralandı. Afrika'da stadyum izdihamları, kalabalıkları kontrol etmekte yetersiz kalınması nedeniyle sıklıkla yaşanıyor. Geçen yıl Angola'da 17, Malavi'de de 7'si çocuk 8 kişi, stadyumlarda çıkan izdihamlarda yaşamlarını yitirmişti. Öte yandan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken bu sonuçla grubun ilk iki sırasındaki Madagaskar ve Senegal puanlarını 4'e yükseltti.