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- maçında izdiham çıktı

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde ile 'i karşı karşıya getiren maçın girişinde izdiham çıktı.

Giriş Tarihi: 09.09.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2018 23:25
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- maçında izdiham çıktı
Senegal - Madagaskar maçında izdiham çıktı

'da stadyum girişinde çıkan izdihamda, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

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- maçında izdiham çıktı
Senegal - Madagaskar maçında izdiham çıktı

BBC'nin haberine göre, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde - karşılaşmasının yapıldığı başkent Antananarivo'daki stadyumun girişinde izdiham çıktı.

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- maçında izdiham çıktı
Senegal - Madagaskar maçında izdiham çıktı

Binlerce futbolseverin, stadyumun tek kapısından içeri girmeye çalıştığı sırada çıkan izdihamda en az bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.

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- maçında izdiham çıktı
Senegal - Madagaskar maçında izdiham çıktı

Afrika'da stadyum izdihamları, kalabalıkları kontrol etmekte yetersiz kalınması nedeniyle sıklıkla yaşanıyor.

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- maçında izdiham çıktı
Senegal - Madagaskar maçında izdiham çıktı

Geçen yıl Angola'da 17, Malavi'de de 7'si çocuk 8 kişi, stadyumlarda çıkan izdihamlarda yaşamlarını yitirmişti.

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- maçında izdiham çıktı
Senegal - Madagaskar maçında izdiham çıktı

Öte yandan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona ererken bu sonuçla grubun ilk iki sırasındaki ve puanlarını 4'e yükseltti.

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- maçında izdiham çıktı
Senegal - Madagaskar maçında izdiham çıktı
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