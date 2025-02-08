Giriş Tarihi: 08.02.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
23:31
Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?
İspanya LaLiga'da zirve mücadelesi veren Barcelona, bu hafta Sevilla'ya konuk oluyor. Madrid derbisinin oynanacağı haftada, puan kaybı yaşamak istemeyen Barcelona, Sevilla karşısında galibiyet hedefliyor. Barcelona, geride kalan haftalarda 45 puan toplayarak, Real Madrid ve Atletico Madrid'in ardından 3. sırada yer alıyor. Peki, Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar…