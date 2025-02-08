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Haberler Galeri Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 23:31 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 23:31

Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya LaLiga'da zirve mücadelesi veren Barcelona, bu hafta Sevilla'ya konuk oluyor. Madrid derbisinin oynanacağı haftada, puan kaybı yaşamak istemeyen Barcelona, Sevilla karşısında galibiyet hedefliyor. Barcelona, geride kalan haftalarda 45 puan toplayarak, Real Madrid ve Atletico Madrid'in ardından 3. sırada yer alıyor. Peki, Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Sevilla - Barcelona maçı için heyecan dorukta! Evinde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak istikrarsız bir performans sergileyen Sevilla, bu mücadelede Barcelona karşısında galibiyet arayacak. Öte yandan, deplasmanda çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle iyi bir performans sergileyen Barcelona ise, bu önemli karşılaşmada puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SEVİLLA- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Sevilla- Barcelona maçı 9 Şubat Pazar (yarın) 23.00'te oynanacak.

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Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SEVİLLA- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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