Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Sevilla - Barcelona maçı için heyecan dorukta! Evinde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak istikrarsız bir performans sergileyen Sevilla, bu mücadelede Barcelona karşısında galibiyet arayacak. Öte yandan, deplasmanda çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle iyi bir performans sergileyen Barcelona ise, bu önemli karşılaşmada puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?