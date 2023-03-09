Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 11:19

Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Jorge Jesus 11'i belirledi!

Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda İspanya La Liga ekibi Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler, bu turu galibiyetle geçerek avantaj elde etmek isterken, teknik direktör Jorge Jesus bu maçın 11'ini de netleştirdi. Karşılaşmaya saatler kala ise Sevilla - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Sevilla - Fenerbahçe maçına dair tüm detaylar ve Jorge Jesus'un 11'i...