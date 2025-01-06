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Haberler Galeri SİVASSPOR-BJK ZTK MAÇ BİLGİSİ: Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 23:45 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:45

SİVASSPOR-BJK ZTK MAÇ BİLGİSİ: Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk maçı Beşiktaş Sivasspor karşılaşması olacak.ZTK takvimin açıklanmasıyla Siyah beyazlılar Sivas'a konuk olacak. Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için taraftarlar araştırmalarına başladı. Süper Lig'de istediği tempoyu yakalamayan kara kartal Türkiye Kupası'nda güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

SİVASSPOR-BJK ZTK MAÇ BİLGİSİ: Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor ve Beşiktaş mücadelesi yaşanacak. Grup aşamasının ilk hafta maçında Beşiktaş deplasmanda deplasmanda kazanmak ve iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-BJK ZTK MAÇ BİLGİSİ: Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SİVASSPOR- BEŞİKTAŞ ZTK MAÇI NE ZAMAN?

D Grubu mücadelesi olan Beşiktaş Sivasspor karşılaşmasında Sivasspor ev sahipliği yapacak. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 7 Ocak Salı saat 19.00'da başlayacak.

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SİVASSPOR-BJK ZTK MAÇ BİLGİSİ: Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SİVASSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

SİVASSPOR-BJK ZTK MAÇ BİLGİSİ: Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SİVASSPOR MUHTEMEL 11

Ali Şaşal, Murat, Sonko, Camara, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Emrah, Pritchard, Rodrigues, Manaj

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Zaynutdinov, Salih, Al- Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Muçi, Immobile

SİVASSPOR-BJK ZTK MAÇ BİLGİSİ: Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK MAÇ TAKVİMİ

GRUP MAÇLARI
Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025
Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025
Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

FİNALLER
Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025
Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025
Final: 14 Mayıs 2025

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