SİVASSPOR-BJK ZTK MAÇ BİLGİSİ: Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Sivasspor ve Beşiktaş mücadelesi yaşanacak. Grup aşamasının ilk hafta maçında Beşiktaş deplasmanda deplasmanda kazanmak ve iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?