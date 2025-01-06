Giriş Tarihi: 06.01.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
23:45
SİVASSPOR-BJK ZTK MAÇ BİLGİSİ: Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk maçı Beşiktaş Sivasspor karşılaşması olacak.ZTK takvimin açıklanmasıyla Siyah beyazlılar Sivas'a konuk olacak. Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için taraftarlar araştırmalarına başladı. Süper Lig'de istediği tempoyu yakalamayan kara kartal Türkiye Kupası'nda güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar