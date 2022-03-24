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Haberler Galeri Son dakika: 15 yıl önce bugün tarih yazmıştık! O gollerin sahipleri SABAH Spor'a konuştu
Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:46

Son dakika: 15 yıl önce bugün tarih yazmıştık! O gollerin sahipleri SABAH Spor'a konuştu

A Milli Takımımız, 24 Mart 2007 tarihinde deplasmanda oynanan maçta Yunanistan'ı Tuncay Şanlı, Gökhan Ünal, Tümer Metin ve Gökdeniz Karadeniz'in golleriyle 4-1 mağlup etmişti. O maçta galibiyeti getiren eski milli yıldızlarımız SABAH Spor'dan Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtladı. Çok özel açıklamalarda bulunan Tümer Metin ve Gökhan Ünal o maç ile ilgili duygularını paylaşırken, Portekiz - Türkiye maçına dair de çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte eski milli oyuncuların o sözleri... (Sabah.com.tr / ÖZEL)

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika: 15 yıl önce bugün tarih yazmıştık! O gollerin sahipleri SABAH Spor’a konuştu

A Milli Takımımız, 24 Mart 2007 tarihinde deplasmanda oynanan maçta YunanistanTuncay Şanlı, Gökhan Ünal, Tümer Metin ve Gökdeniz Karadeniz'in golleriyle 4-1 mağlup etmişti.

Son dakika: 15 yıl önce bugün tarih yazmıştık! O gollerin sahipleri SABAH Spor’a konuştu

O maçta galibiyeti getiren eski milli yıldızlarımız SABAH Spor'dan Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtladı.

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Son dakika: 15 yıl önce bugün tarih yazmıştık! O gollerin sahipleri SABAH Spor’a konuştu

Çok özel açıklamalarda bulunan Tümer Metin ve Gökhan Ünal o maç ile ilgili duygularını paylaşırken, Portekiz - Türkiye maçına dair de çarpıcı ifadeler kullandılar.

İŞTE ESKİ MİLLİ OYUNCULARIN O SÖZLERİ:

Son dakika: 15 yıl önce bugün tarih yazmıştık! O gollerin sahipleri SABAH Spor’a konuştu

TÜMER METİN - BANA YUNANİSTAN KAPISINI AÇTI

Yunanistan maçına dair hatıladığımız çok güzel anılarımız var. Psikolojik olarak da güzel bir maçtı. Yunanistan Cumhuriyet Bayramı olduğu için de ayrıca gergin bir maçtı. O maça dair çok güzel anılarımız var.

Son dakika: 15 yıl önce bugün tarih yazmıştık! O gollerin sahipleri SABAH Spor’a konuştu

Özellikle o maçta maçın en iyi adamı (Man of the match) seçildim. Her taraftan baktığımda güzel hisler bunlar ve o ödülü de hala evde saklıyorum.

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