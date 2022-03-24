Son dakika: 15 yıl önce bugün tarih yazmıştık! O gollerin sahipleri SABAH Spor’a konuştu

A Milli Takımımız, 24 Mart 2007 tarihinde deplasmanda oynanan maçta Yunanistan'ı Tuncay Şanlı, Gökhan Ünal, Tümer Metin ve Gökdeniz Karadeniz'in golleriyle 4-1 mağlup etmişti. O maçta galibiyeti getiren eski milli yıldızlarımız SABAH Spor'dan Ömer Faruk Özcan'ın sorularını yanıtladı. Çok özel açıklamalarda bulunan Tümer Metin ve Gökhan Ünal o maç ile ilgili duygularını paylaşırken, Portekiz - Türkiye maçına dair de çarpıcı ifadeler kullandılar. İşte eski milli oyuncuların o sözleri... (Sabah.com.tr / ÖZEL)