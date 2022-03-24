Son dakika: 15 yıl önce bugün tarih yazmıştık! O gollerin sahipleri SABAH Spor’a konuştu

TÜMER METİN - BANA YUNANİSTAN KAPISINI AÇTI

Yunanistan maçına dair hatıladığımız çok güzel anılarımız var. Psikolojik olarak da güzel bir maçtı. Yunanistan Cumhuriyet Bayramı olduğu için de ayrıca gergin bir maçtı. O maça dair çok güzel anılarımız var.