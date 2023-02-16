Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:07
Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
10:32
Son dakika: 4 büyüklerden Hatayspor ve Gaziantep FK'ya dev destek! İşte Süper Lig'in yıldızlarının yeni takımları...
Son dakika haberleri: Asrın felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Süper Lig'in ekipleri Hatayspor ve Gaziantep FK'nin yıldız oyuncuları başka kulüplere kiralık olarak gönderiliyor. İki kulüp de futbolcularının kariyerlerinin devam etmesi adına harekete geçerek Süper Lig'in dev kulüpleriyle anlaşmaya vardı. İşte transferi biten ve transferinde sona gelinen yıldız oyuncular...