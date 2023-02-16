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Haberler Galeri Son dakika: 4 büyüklerden Hatayspor ve Gaziantep FK'ya dev destek! İşte Süper Lig'in yıldızlarının yeni takımları...
Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:32

Son dakika: 4 büyüklerden Hatayspor ve Gaziantep FK'ya dev destek! İşte Süper Lig'in yıldızlarının yeni takımları...

Son dakika haberleri: Asrın felaketi sonrası ligden çekilme kararı alan Süper Lig'in ekipleri Hatayspor ve Gaziantep FK'nin yıldız oyuncuları başka kulüplere kiralık olarak gönderiliyor. İki kulüp de futbolcularının kariyerlerinin devam etmesi adına harekete geçerek Süper Lig'in dev kulüpleriyle anlaşmaya vardı. İşte transferi biten ve transferinde sona gelinen yıldız oyuncular...

Son dakika: 4 büyüklerden Hatayspor ve Gaziantep FK’ya dev destek! İşte Süper Lig’in yıldızlarının yeni takımları...

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken aynı zamanda tüm Türkiye tek yürek oldu ve bölgedeki yaralar da sarılıyor.

Son dakika: 4 büyüklerden Hatayspor ve Gaziantep FK’ya dev destek! İşte Süper Lig’in yıldızlarının yeni takımları...

ARA TRANSFER DÖNEMİ UZATILDI

Yaşanan depremler sebebiyle ligler ertelenirken, ara transfer dönemi de 18 Şubat'a kadar uzadı. Depremin etkili olduğu Gaziantep ve Hatay şehirlerinin takımları Gaziantep FK ve Hatayspor, Süper Lig'den çekildiklerini açıkladı.

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Son dakika: 4 büyüklerden Hatayspor ve Gaziantep FK’ya dev destek! İşte Süper Lig’in yıldızlarının yeni takımları...

GAZİANTEP'İN LİGDEN ÇEKİLME AÇIKLAMASI

6 Şubat 2023 tarihinde, şehrimizle birlikte 10 komşu şehrimizi de etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için mücadelemiz devam etmektedir. Böylesi bir felaketin ardından futbol konuşmaya dahi gücümüz kalmamıştır. Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, henüz ulaşılamayan tüm vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtulmasını dileriz.

Son dakika: 4 büyüklerden Hatayspor ve Gaziantep FK’ya dev destek! İşte Süper Lig’in yıldızlarının yeni takımları...

"BU ZORLU ŞARTLARDA KULÜBÜMÜZÜN DEVAM ETMESİ..."

Tüm bu zorlu şartlar altında kulübümüzün, sportif faliyetlerine devam etmesi de mümkün gözükmemektedir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır. En kısa sürede şehrimizin ve ülkemizin bu deprem felaketinin yaralarını saracağına inanıyor, destekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Gazi şehrimiz en kısa sürede misafirperverliğin başkenti olarak tüm futbolseverleri ağırlayacak olmanın ve kırmızı-siyaha gönül veren taraftarlarımızla buluşmanın inancıyla elinden gelen mücadeleyi sürdürecektir.

Son dakika: 4 büyüklerden Hatayspor ve Gaziantep FK’ya dev destek! İşte Süper Lig’in yıldızlarının yeni takımları...

HATAYSPOR VE GAZİANTEP FK'YA DEV DESTEK

Süper Lig'in dev takımları, Hatayspor ve Gaziantep FK kulüplerine destek çıkmaya başladı. Takımlarının ligden çekilmesinden sonra oyuncular da başka kulüplere kiralanmaya başlandı. Süper Lig ekipleri Gaziantep FK ve Hatayspor'un öne çıkan isimlerini kadrolarına katmaya başladı.

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