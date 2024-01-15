SON DAKİKA: Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi! "Bu bana pahalıya patlıyor ama..." Rüdiger, Arda'yı efsane isme benzetti

Arda Güler, ikinci maçına ise İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Atletico Madrid mücadelesinde çıktı. 112. dakikada oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika sahada kalan Arda Güler hem Arandina hem de Atletico Madrid maçında gösterdiği yetenekleriyle adından söz ettirmeye başladı.