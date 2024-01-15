Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
15:13
SON DAKİKA: Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi! "Bu bana pahalıya patlıyor ama..." Rüdiger, Arda'yı efsane isme benzetti
SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid'e transfer olduktan sonra dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İspanyolları büyülemeye devam ediyor. Dün oynanan İspanya Süper Kupa Finali'nde Real Madrid ezeli rakibi Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Arda Güler de Real Madrid kariyerindeki ilk kupasını kazandı. Takımın yıldız oyuncusu Rüdiger, milli yıldız Arda Güler'i Real Madrid'in eski yıldızına benzettiğini açıkladı. Ayrıca Ancelotti ise Arda Güler için özür diledi. İşte o sözler...