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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi! "Bu bana pahalıya patlıyor ama..." Rüdiger, Arda'yı efsane isme benzetti
Giriş Tarihi: 15.01.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 15:13

SON DAKİKA: Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi! "Bu bana pahalıya patlıyor ama..." Rüdiger, Arda'yı efsane isme benzetti

SON DAKİKA HABERİ: Real Madrid'e transfer olduktan sonra dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İspanyolları büyülemeye devam ediyor. Dün oynanan İspanya Süper Kupa Finali'nde Real Madrid ezeli rakibi Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Arda Güler de Real Madrid kariyerindeki ilk kupasını kazandı. Takımın yıldız oyuncusu Rüdiger, milli yıldız Arda Güler'i Real Madrid'in eski yıldızına benzettiğini açıkladı. Ayrıca Ancelotti ise Arda Güler için özür diledi. İşte o sözler...

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SON DAKİKA: Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi! Bu bana pahalıya patlıyor ama... Rüdiger, Arda’yı efsane isme benzetti

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid, kupaya uzanırken, milli futbolcu Arda Güler de Real Madrid'de ilk kupasını kazandı.

SON DAKİKA: Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi! Bu bana pahalıya patlıyor ama... Rüdiger, Arda’yı efsane isme benzetti

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'ndaki performansıyla büyük kulüplerin radarına giren ve 6 Temmuz 2023'te Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da yeteneklerini sergilemeye başladı.

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SON DAKİKA: Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi! Bu bana pahalıya patlıyor ama... Rüdiger, Arda’yı efsane isme benzetti

TOPLAMDA 69 DAKİKA SÜRE ALDI

İlk maçına, İspanya Kral Kupası son 32 turunda karşılaştıkları Arandina karşısında "ilk 11"de çıkan Arda Güler, 59 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA: Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi! Bu bana pahalıya patlıyor ama... Rüdiger, Arda’yı efsane isme benzetti

Arda Güler, ikinci maçına ise İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşılaştıkları Atletico Madrid mücadelesinde çıktı. 112. dakikada oyuna giren ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika sahada kalan Arda Güler hem Arandina hem de Atletico Madrid maçında gösterdiği yetenekleriyle adından söz ettirmeye başladı.

SON DAKİKA: Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi! Bu bana pahalıya patlıyor ama... Rüdiger, Arda’yı efsane isme benzetti

ARDA GÜLER, REAL MADRID İLE İLK KUPASINI KAZANDI

Karşılaşmada yedek olan ancak süre alamayan Arda Güler ise Real Madrid kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

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