Giriş Tarihi: 27.01.2022 16:09Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 16:21
Son dakika: Aykut Kocaman'dan bomba sözler! "Başkanın benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağrıma gitti!"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe, Ali Koç ve Alex De Souza hakkında çok çarpıcı açıklamalar... Katılıdığı bir TV programında soruları yanıtlayan ve 2010-11 sezonunda da Fenerbahçe'nin başındayken şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, Alex ile yaşadığı sorunları üzerine çok çarpıcı ifadeler kullandı. Ayrıca Ali Koç'un yaptıklarının çok ağırına gittiğini ifade eden Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den teklif gelmesi üzerine yanıtının ne olacağını açıkladı. İşte o bomba sözler...