"NE AYKUT'UN KAPRİSLERİYLE NE DE BİR BAŞKASININ..."

"Fenerbahçe gibi milyonları ilgilendiren bir kulübün teknik direktörlüğü görevi verildiğinde milyonlarca insanı mutlu edecek takımı yaratmak için çaba göstermek gerekir. Bu arada ne Aykut'un kaprisleriyle ne de bir başkasının davranışlarıyla uğraşacak bir hal yok."