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Haberler Galeri Son dakika: Aykut Kocaman'dan bomba sözler! "Başkanın benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağrıma gitti!"
Giriş Tarihi: 27.01.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 16:21

Son dakika: Aykut Kocaman'dan bomba sözler! "Başkanın benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağrıma gitti!"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe, Ali Koç ve Alex De Souza hakkında çok çarpıcı açıklamalar... Katılıdığı bir TV programında soruları yanıtlayan ve 2010-11 sezonunda da Fenerbahçe'nin başındayken şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, Alex ile yaşadığı sorunları üzerine çok çarpıcı ifadeler kullandı. Ayrıca Ali Koç'un yaptıklarının çok ağırına gittiğini ifade eden Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den teklif gelmesi üzerine yanıtının ne olacağını açıkladı. İşte o bomba sözler...

Son dakika: Aykut Kocaman’dan bomba sözler! Başkanın benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağrıma gitti!

Katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunun teknik direktör Aykut Kocaman çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alex De Souza ile yaşadıklarının dile getiren Aykut Kocaman, o dönemle ilgili yaşadıklarının dile getirdi ve Başkan Ali Koç'u da eleştirdi. İşte Aykut Kocaman'dan Alex De Souza ve Ali Koç hakkında bomba sözler...

Son dakika: Aykut Kocaman’dan bomba sözler! Başkanın benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağrıma gitti!

"NE AYKUT'UN KAPRİSLERİYLE NE DE BİR BAŞKASININ..."

"Fenerbahçe gibi milyonları ilgilendiren bir kulübün teknik direktörlüğü görevi verildiğinde milyonlarca insanı mutlu edecek takımı yaratmak için çaba göstermek gerekir. Bu arada ne Aykut'un kaprisleriyle ne de bir başkasının davranışlarıyla uğraşacak bir hal yok."

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Son dakika: Aykut Kocaman’dan bomba sözler! Başkanın benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağrıma gitti!

"VALBUENA'YI O DÖNEM BEN İSTEDİM"

"Ben kendi halinde yaşayan bir adamım, bunlara cevap vermek bile istemiyorum ama laf lafı açtı. Valbuena'yı ben istedim. Bir şeylerin dağınık olduğu dönemde takıma en çok faydayı sağlayan oydu."

Son dakika: Aykut Kocaman’dan bomba sözler! Başkanın benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağrıma gitti!

AYKUT KOCAMAN'DAN ALEX AÇIKLAMASI

"Aykut Kocaman ve Alex'i karşı karşıya getirmenin Fenerbahçe'ye ne faydası olabilir? Rakamlar ortada. Ben art niyetli olsam, nasıl olacak böyle bir şey?"

Son dakika: Aykut Kocaman’dan bomba sözler! Başkanın benimle ilgili yaptığı şeyler çok ağrıma gitti!

"ALEX EN FAZLA BENİM DÖNEMDE OYNADI"

"Bunların hepsi, 'organize bir çete tarafından' çok planlı bir şekilde, sürekli ortaya getiriliyor. Alex en fazla benim zamanımda oynamış. En fazla golü benim dönemimde atmış."

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