Son dakika: Ballon d'Or sonrası Lionel Messi'den dikkat çeken Cristiano Ronaldo itirafı! "Bana yardımcı oldu..."

Son dakika haberi... Futbol dünyasında adından en çok söz ettiren dünya yıldızları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, kariyerlerinin sonlarına yaklaşmış olsa da zirvede yer almaya devam ediyorlar. Bu sezon iki yıldız da farklı takımlara transfer olurken, aralarındaki rekabet hem saha içi hem de saha içinde sürüyor.