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Haberler Galeri Son dakika: Ballon d'Or sonrası Lionel Messi'den dikkat çeken Cristiano Ronaldo itirafı! "Bana yardımcı oldu..."
Giriş Tarihi: 04.12.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 18:49

Son dakika: Ballon d'Or sonrası Lionel Messi'den dikkat çeken Cristiano Ronaldo itirafı! "Bana yardımcı oldu..."

Son dakika haberi... Dünya futbolunda yaklaşık son 20 yıla damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabeti, sona ermeye yaklaşıyor. İki dünya yıldızının ilerleyen yaşlarına rağmen yüksek formlarını sürdüren Messi ve Ronaldo, futbola damga vurmaya devam ediyor. Bu yıl yedinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanan ve tartışma konusu olan Lionel Messi, France Football'a röportaj verdi. Arjantinli yıldız, kariyerine dair oldukça önemli mesajlar paylaştı ve Ronaldo hakkında samimi itiraflarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ballon d’Or sonrası Lionel Messi’den dikkat çeken Cristiano Ronaldo itirafı! Bana yardımcı oldu...

Son dakika haberi... Futbol dünyasında adından en çok söz ettiren dünya yıldızları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, kariyerlerinin sonlarına yaklaşmış olsa da zirvede yer almaya devam ediyorlar. Bu sezon iki yıldız da farklı takımlara transfer olurken, aralarındaki rekabet hem saha içi hem de saha içinde sürüyor.

Son dakika: Ballon d’Or sonrası Lionel Messi’den dikkat çeken Cristiano Ronaldo itirafı! Bana yardımcı oldu...

Son olarak France Football'un düzenlediği ve futbol dünyasının en nitelikli ödül törenlerinden birisi olan Ballon d'Or ödül töreninde Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünü alan Messi, bu ödülü yedinci kez kişisel koleksiyonuna ekledi.

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Son dakika: Ballon d’Or sonrası Lionel Messi’den dikkat çeken Cristiano Ronaldo itirafı! Bana yardımcı oldu...

Bu yaz PSG'ye transfer olan Arjantinli yıldızın Ballon d'Or'u bu sezon da kazanmış olması futbolseverler arasında büyük bir tartışma yarattı.

Son dakika: Ballon d’Or sonrası Lionel Messi’den dikkat çeken Cristiano Ronaldo itirafı! Bana yardımcı oldu...

Lionel Messi'nin bu ödülü hak etmediği söylemleri, futbol dünyasının son günlerinde en büyük gündemi oldu.

Son dakika: Ballon d’Or sonrası Lionel Messi’den dikkat çeken Cristiano Ronaldo itirafı! Bana yardımcı oldu...
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