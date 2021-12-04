Son dakika: Ballon d'Or sonrası Lionel Messi'den dikkat çeken Cristiano Ronaldo itirafı! "Bana yardımcı oldu..."

Son dakika haberi... Dünya futbolunda yaklaşık son 20 yıla damga vuran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabeti, sona ermeye yaklaşıyor. İki dünya yıldızının ilerleyen yaşlarına rağmen yüksek formlarını sürdüren Messi ve Ronaldo, futbola damga vurmaya devam ediyor. Bu yıl yedinci kez Ballon d'Or ödülünü kazanan ve tartışma konusu olan Lionel Messi, France Football'a röportaj verdi. Arjantinli yıldız, kariyerine dair oldukça önemli mesajlar paylaştı ve Ronaldo hakkında samimi itiraflarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...