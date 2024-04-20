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Haberler Galeri Son dakika: Barcelona'da İlkay Gündoğan krizi patlak verdi! Yeni takımını duyurdular...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 00:08 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 00:13

Son dakika: Barcelona'da İlkay Gündoğan krizi patlak verdi! Yeni takımını duyurdular...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde PSG'ye elenen Barcelona'da hayal kırıklığı devam ediyor. Devler Ligi'ne veda eden Katalan ekibinde bu sefer de İlkay Gündoğan krizi patlak verdi. PSG maçının ardından Araujo için sarf ettiği sözler kulüpte tepkiyle karşılanırken, tartışmaya son olarak oyuncunun eşi Sara Gündoğan da dahil oldu. Ayrıca İlkay'ın sezon sonunda ayrılacağı iddia edilirken, ona talip olan takımı da duyurdular.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Barcelona’da İlkay Gündoğan krizi patlak verdi! Yeni takımını duyurdular...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmesinde PSG'ye karşı ilk maçını 3-2 kazanan Barcelona, ikinci maçta Paris ekibine 4-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti.

Son dakika: Barcelona’da İlkay Gündoğan krizi patlak verdi! Yeni takımını duyurdular...

Barcelona'da deneyimli oyuncu İlkay Gündoğan'ın maçın ardından karşılaşmanın 29. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ronald Araujo'ya karşı söylediği sözler basında geniş yankı uyandırdı.

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Son dakika: Barcelona’da İlkay Gündoğan krizi patlak verdi! Yeni takımını duyurdular...

"NET OLMALISINIZ"

İlkay Gündoğan, Araujo'nun yaptığı penaltı için, "Topa müdahale edip etmeyeceğiniz konusunda net olmalısınız. Emin değilseniz kalecine şans verin. Her şey bizim elimizdeydi ve kolayca kaçmasına izin verdik. Hayal kırıklığı yaratan şey bu." sözlerini söylemişti.

Son dakika: Barcelona’da İlkay Gündoğan krizi patlak verdi! Yeni takımını duyurdular...

ARAUJO'DAN CEVAP GELDİ!

Ronald Araujo, İlkay Gündoğan'ın kendisini eleştirdiği sözlere karşılık, "Düşündüklerimi kendime saklamayı tercih ediyorum. Saygı duyulması gereken değerlerim var" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Barcelona’da İlkay Gündoğan krizi patlak verdi! Yeni takımını duyurdular...

OYUNCULAR ARASINDA TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KRİZ PATLAK VERDİ

Uruguaylı savunmacının İlkay'ın sözlerine verdiği cevapla farklı bir boyuta taşınan tartışma kulüpte krize neden oldu. Tartışmaya dahil olan son son isim ise İlkay'ın eşi Sara Gündoğan olurken, tüm bunlar Barcelona'daki takım birlikteliğinin sorgulanmasına neden oldu.

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