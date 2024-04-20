Giriş Tarihi: 20.04.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Son dakika: Barcelona'da İlkay Gündoğan krizi patlak verdi! Yeni takımını duyurdular...
Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde PSG'ye elenen Barcelona'da hayal kırıklığı devam ediyor. Devler Ligi'ne veda eden Katalan ekibinde bu sefer de İlkay Gündoğan krizi patlak verdi. PSG maçının ardından Araujo için sarf ettiği sözler kulüpte tepkiyle karşılanırken, tartışmaya son olarak oyuncunun eşi Sara Gündoğan da dahil oldu. Ayrıca İlkay'ın sezon sonunda ayrılacağı iddia edilirken, ona talip olan takımı da duyurdular.