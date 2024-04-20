OYUNCULAR ARASINDA TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KRİZ PATLAK VERDİ

Uruguaylı savunmacının İlkay'ın sözlerine verdiği cevapla farklı bir boyuta taşınan tartışma kulüpte krize neden oldu. Tartışmaya dahil olan son son isim ise İlkay'ın eşi Sara Gündoğan olurken, tüm bunlar Barcelona'daki takım birlikteliğinin sorgulanmasına neden oldu.