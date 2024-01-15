Giriş Tarihi: 15.01.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
17:01
Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu! Anlaşma tamam...
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni hocası Fernando Santos ile iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, ligde iyi bir seviyeye gelmek isterken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan Kartal'da flaş bir ayrılık yaşandı. Beşiktaş, Valentin Rosier'in ayrılığı konusunda anlaşmaya varırken, yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu. İşte tüm detaylar...