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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu canlı yayında çılgına döndü! Adnan Januzaj’ın kırmızı kartı için olay yorum: “Kul hakkı yiyorsunuz”
Giriş Tarihi: 12.03.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 22:27

Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu canlı yayında çılgına döndü! Adnan Januzaj’ın kırmızı kartı için olay yorum: “Kul hakkı yiyorsunuz”

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, ligde puanını 46'ya çıkararak 3. sıradaki yerini korudu. Süper Lig'de üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş'ta 3 puanı getiren golleri Aboubakar ve Masuaku kaydetti. Maçın en çok tartışılan anı ise Adnan Januzaj'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu canlı yayında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu canlı yayında çılgına döndü! Adnan Januzaj’ın kırmızı kartı için olay yorum: “Kul hakkı yiyorsunuz”

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, üst üste 2. maçından 3 puanla ayrıldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu canlı yayında çılgına döndü! Adnan Januzaj’ın kırmızı kartı için olay yorum: “Kul hakkı yiyorsunuz”

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan galibiyetle dönen Şenol Güneş'in ekibi, ligde puanını 46'ya yükseltti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu canlı yayında çılgına döndü! Adnan Januzaj’ın kırmızı kartı için olay yorum: “Kul hakkı yiyorsunuz”

Ligde 3 maçlık kazanamama serisinin ardından önce MKE Ankaragücü'nü sahasında, sonrasında da Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, ligde 2 maç üst üste kazandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu canlı yayında çılgına döndü! Adnan Januzaj’ın kırmızı kartı için olay yorum: “Kul hakkı yiyorsunuz”

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmada ev sahibi 10 kişi kaldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu canlı yayında çılgına döndü! Adnan Januzaj’ın kırmızı kartı için olay yorum: “Kul hakkı yiyorsunuz”

ABOUBAKAR GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı.

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