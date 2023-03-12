Giriş Tarihi: 12.03.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 22:27

Son dakika Beşiktaş haberleri: Erman Toroğlu canlı yayında çılgına döndü! Adnan Januzaj’ın kırmızı kartı için olay yorum: “Kul hakkı yiyorsunuz”

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, ligde puanını 46'ya çıkararak 3. sıradaki yerini korudu. Süper Lig'de üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş'ta 3 puanı getiren golleri Aboubakar ve Masuaku kaydetti. Maçın en çok tartışılan anı ise Adnan Januzaj'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu canlı yayında değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…