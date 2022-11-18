Giriş Tarihi: 18.11.2022 07:34
Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
07:34
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa Beşiktaş'ı konuşacak! Dünya yıldızının transferi için ilk adım atıldı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getirdikten sonra transfere ağırlık veren Beşiktaş, öncelikli bölge olarak stoper ve sol beki belirledi. Marcelo ve Çağlar Söyüncü gibi isimleri gündemine alan siyah-beyazlılar, Avrupa çapında ses getirecek bir transfer için de ilk adımı attı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...