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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa Beşiktaş'ı konuşacak! Dünya yıldızının transferi için ilk adım atıldı...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 07:34

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa Beşiktaş'ı konuşacak! Dünya yıldızının transferi için ilk adım atıldı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getirdikten sonra transfere ağırlık veren Beşiktaş, öncelikli bölge olarak stoper ve sol beki belirledi. Marcelo ve Çağlar Söyüncü gibi isimleri gündemine alan siyah-beyazlılar, Avrupa çapında ses getirecek bir transfer için de ilk adımı attı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa Beşiktaş’ı konuşacak! Dünya yıldızının transferi için ilk adım atıldı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getirdikten sonra transfere ağırlık veren Beşiktaş, öncelikli bölge olarak stoper ve sol beki belirledi. Marcelo ve Çağlar Söyüncü gibi isimleri gündemine alan siyah-beyazlılar, Avrupa çapında ses getirecek bir transfer için de ilk adımı attı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa Beşiktaş’ı konuşacak! Dünya yıldızının transferi için ilk adım atıldı...

Devre arasında takıma takviye yapacak olan Beşiktaş, Avrupa'da ses getirecek bir transfer için çalışmalara başladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa Beşiktaş’ı konuşacak! Dünya yıldızının transferi için ilk adım atıldı...

Bu sezon savunmaya yaptığı takviyelere rağmen istenilen performansı veremeyen siyah-beyazlılarda devre arasında, Welinton ve Montero'yu gönderip stoper takviyesi yapılması planlanıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa Beşiktaş’ı konuşacak! Dünya yıldızının transferi için ilk adım atıldı...

Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda savunma ve sol bek transferine öncelik veren siyah-beyazlılarda gündeme birçok isim gelmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Avrupa Beşiktaş’ı konuşacak! Dünya yıldızının transferi için ilk adım atıldı...

MARCELO HAREKATI

Real Madrid'in efsaneleri arasında yer alan ve sezon başında transfer olduğu Olympiakos'ta kadro dışı olan Marcelo'yla ilgilenen Beşiktaş, menajerler aracılığı ile gelen transfer önerisini değerlendirmeye almıştı.

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