Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'i teknik direktörlük görevine getirdikten sonra transfere ağırlık veren Beşiktaş, öncelikli bölge olarak stoper ve sol beki belirledi. Marcelo ve Çağlar Söyüncü gibi isimleri gündemine alan siyah-beyazlılar, Avrupa çapında ses getirecek bir transfer için de ilk adımı attı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...