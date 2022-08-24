Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde yeniden atağa kalkan Beşiktaş, son olarak Sivasspor'un genç orta sahası Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmıştı. Stoper için de Isak Hien'i bitirme noktasına getiren siyah-beyazlıların ana odağı ise Dele Alli... Uzun süredir İngiliz oyuncu ile görüşen Beşiktaş için Everton'dan taraftarları heyecanlandıracak açıklama geldi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...