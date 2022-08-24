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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dele Alli için resmi açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 24.08.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 08:33

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dele Alli için resmi açıklama geldi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde yeniden atağa kalkan Beşiktaş, son olarak Sivasspor'un genç orta sahası Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmıştı. Stoper için de Isak Hien'i bitirme noktasına getiren siyah-beyazlıların ana odağı ise Dele Alli... Uzun süredir İngiliz oyuncu ile görüşen Beşiktaş için Everton'dan taraftarları heyecanlandıracak açıklama geldi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dele Alli için resmi açıklama geldi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde yeniden atağa kalkan Beşiktaş, son olarak Sivasspor'un genç orta sahası Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmıştı. Stoper için de Isak Hien'i bitirme noktasına getiren siyah-beyazlıların ana odağı ise Dele Alli... Uzun süredir İngiliz oyuncu ile görüşen Beşiktaş için Everton'dan taraftarları heyecanlandıracak açıklama geldi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dele Alli için resmi açıklama geldi...

Beşiktaş'ın haftalardır peşinden koştuğu Dele Alli için taraftarları heyecanlandıracak resmi açıklama geldi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dele Alli için resmi açıklama geldi...

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak Sivasspor'un genç orta sahası Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dele Alli için resmi açıklama geldi...

HIEN 'BEŞİKTAŞ' DEDİ

Beşiktaş'ın stoper için düşündüğü Isak Hien'e Galatasaray, Torino ve Hellas Verona da talip olmuştu. Cimbom masadan çekildi, oyuncu da kararını siyah-beyazlılardan yana kullandı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran gelişme! Dele Alli için resmi açıklama geldi...

23 yaşındaki futbolcu, kulübü Djurgarden'in dün Apoel Nicosia ile oynadığı UEFA Konferans Ligi maçının kadrosunda yer alırken siyah-beyazlıların bugün İsveç ekibiyle bonservis pazarlığına oturacağı belirtildi.

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