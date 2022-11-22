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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan yılın sürprizi! Şenol Güneş Süper Lig ekibinden 3 ismi istedi, Ersin Destanoğlu için flaş karar...
Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 10:12

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan yılın sürprizi! Şenol Güneş Süper Lig ekibinden 3 ismi istedi, Ersin Destanoğlu için flaş karar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde yepyeni bir yapıya bürünecek. Hem transferde hem de oynanan oyunda ciddi değişim yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'ten sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig ekibinden 3 ismi isterken Ersin Destanoğlu'yla ilgili de flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yılın sürprizi! Şenol Güneş Süper Lig ekibinden 3 ismi istedi, Ersin Destanoğlu için flaş karar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde yepyeni bir yapıya bürünecek. Hem transferde hem de oynanan oyunda ciddi değişim yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'ten sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig ekibinden 3 ismi isterken Ersin Destanoğlu'yla ilgili de flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yılın sürprizi! Şenol Güneş Süper Lig ekibinden 3 ismi istedi, Ersin Destanoğlu için flaş karar...

Şenol Güneş yönetiminde Dünya Kupası sonrasında bambaşka bir yapı oluşturmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yılın sürprizi! Şenol Güneş Süper Lig ekibinden 3 ismi istedi, Ersin Destanoğlu için flaş karar...

Stoper, sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşme halinde.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yılın sürprizi! Şenol Güneş Süper Lig ekibinden 3 ismi istedi, Ersin Destanoğlu için flaş karar...

Transfer döneminin başlamasıyla görüştüğü isimlerle anlaşma imzalamak isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan yılın sürprizi! Şenol Güneş Süper Lig ekibinden 3 ismi istedi, Ersin Destanoğlu için flaş karar...

ÖNCE BİLGİ ALDI SONRA MAÇLARI İZLEDİ

Geçen hafta Fulya'ya giderek altyapı sorumluları ve yöneticilerle görüşen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, U19 ve U17'deki oyuncularla ilgili bilgi almıştı.

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