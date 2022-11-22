Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dünya Kupası için verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde yepyeni bir yapıya bürünecek. Hem transferde hem de oynanan oyunda ciddi değişim yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'ten sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig ekibinden 3 ismi isterken Ersin Destanoğlu'yla ilgili de flaş bir karar aldı. İşte detaylar...