Son dakika haberi... Futbol tarihinde ilk kez kış aylarında düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası 32 takımla oynanacak. Kasım ayında başlayacak Dünya Kupası'nda turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkelerin birçoğu belli olurken, bazı dünyaca ünlü yıldızlar ise ülkelerinin elenmesi sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecekler. Bu isimler arasında Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu da var. İşte Dünya Kupası'nda olmayacak yıldızlar...