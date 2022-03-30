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Haberler Galeri Son dakika: Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek yıldızlar belli oldu! Süper Lig'den de birçok isim var
Giriş Tarihi: 30.03.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 15:39

Son dakika: Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek yıldızlar belli oldu! Süper Lig'den de birçok isim var

Son dakika haberi... Futbol tarihinde ilk kez kış aylarında düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası 32 takımla oynanacak. Kasım ayında başlayacak Dünya Kupası'nda turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkelerin birçoğu belli olurken, bazı dünyaca ünlü yıldızlar ise ülkelerinin elenmesi sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecekler. Bu isimler arasında Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu da var. İşte Dünya Kupası'nda olmayacak yıldızlar...

Son dakika: Dünya Kupası’nda forma giyemeyecek yıldızlar belli oldu! Süper Lig’den de birçok isim var

Son dakika haberi... Futbol tarihinde ilk kez kış aylarında düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası 32 takımla oynanacak. Kasım ayında başlayacak Dünya Kupası'nda turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkelerin birçoğu belli olurken, bazı dünyaca ünlü yıldızlar ise ülkelerinin elenmesi sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecekler. Bu isimler arasında Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu da var. İşte Dünya Kupası'nda olmayacak yıldızlar...

Son dakika: Dünya Kupası’nda forma giyemeyecek yıldızlar belli oldu! Süper Lig’den de birçok isim var

Bu yıl futbol tarihinde ilk kez kış aylarında düzenlenecek olan 2022 Katar Dünya Kupası'nda turnuvaya katılma hakkı kazanan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Kasım ayında başlayacak ve 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası heyecanı için geri sayım sürüyor.

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Son dakika: Dünya Kupası’nda forma giyemeyecek yıldızlar belli oldu! Süper Lig’den de birçok isim var

2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi 1 Nisan 2022 Cuma günü yapılacak. Doha Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliklerin yerel saatle 17:00'de başlaması planlanıyor. Katar ile Türkiye arasında saat farkının olmaması sebebiyle kura çekimi, Türkiye'de de 17:00'den itibaren takip edilebilecek.

Son dakika: Dünya Kupası’nda forma giyemeyecek yıldızlar belli oldu! Süper Lig’den de birçok isim var

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?


2022 Dünya Kupası'nın açılış maçı 21 Kasım 2022'de oynanacak. Ev sahibi Katar ve A Grubu'ndan başka bir takım oynayacak. Karşılaşma yerel saatle 13:00'te başlayacak. Nisan ayında yapılacak kura çekimi ile takımların rakiplerine hazırlanmak için yaklaşık sekiz ayı olacak. Turnuva yaklaşık bir ay sürecek ve final 18 Aralık 2022'de oynanacak. Bu maç yerel saatle 18.00'de başlayacak.

Son dakika: Dünya Kupası’nda forma giyemeyecek yıldızlar belli oldu! Süper Lig’den de birçok isim var

2022 DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEYECEK YILDIZLAR

Ancak bazı dünyaca ünlü yıldızlar ülkelerinin elenmesi sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecekler. Bu isimler arasında Süper Lig'de forma giyen birçok futbolcu da var. İşte o isimler...

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