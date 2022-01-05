Giriş Tarihi: 05.01.2022 19:28Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 20:07
Son dakika: Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi listeye giremedi, eski Fenerbahçeli değerini katladı...
Son dakika haberi... Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı. Daha önce açıklanan listenin güncel halini sunan CIES'in listesindeki ilk 25 futbolcuya haberimizde yer verdik. Öte yandan bu listede ilk 50'ye giren tanıdık bir isim de var. İşte dünyanın en değerli futbolcuları...