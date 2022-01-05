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Haberler Galeri Son dakika: Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi listeye giremedi, eski Fenerbahçeli değerini katladı...
Giriş Tarihi: 05.01.2022 19:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 20:07

Son dakika: Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi listeye giremedi, eski Fenerbahçeli değerini katladı...

Son dakika haberi... Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı. Daha önce açıklanan listenin güncel halini sunan CIES'in listesindeki ilk 25 futbolcuya haberimizde yer verdik. Öte yandan bu listede ilk 50'ye giren tanıdık bir isim de var. İşte dünyanın en değerli futbolcuları...

Son dakika: Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! Eski Fenerbahçeli yıldızları geride bıraktı...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin güncellediği listenin ilk 25 sırası şöyle oluştu:

Son dakika: Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! Eski Fenerbahçeli yıldızları geride bıraktı...

25) LAUTARO MARTINEZ- 93.4 MİLYON EURO

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Son dakika: Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! Eski Fenerbahçeli yıldızları geride bıraktı...

24) DAYOT UPAMECANO - 94.2 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! Eski Fenerbahçeli yıldızları geride bıraktı...

23) JOAO FELIX - 95.2 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! Eski Fenerbahçeli yıldızları geride bıraktı...

22) MARCUS RASHFORD - 98 MİLYON EURO

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