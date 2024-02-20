Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
10:36
SON DAKİKA: Emirhan Delibaş'ın babasından Samet Aybaba için olay sözler! "Tüm pislikleri anlatırım"
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de dün Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve ligde son 3 maçında 2. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı takımda dün sözleşmesi feshedilen Emirhan Delibaş konusu da gündeme bomba gibi düştü. Ayrılık haberi sonrası Emirhan'ın babası Murat Delibaş, Beşiktaş ve Samet Aybaba çok konuşulacak sözler söyledi.