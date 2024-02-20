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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emirhan Delibaş'ın babasından Samet Aybaba için olay sözler! "Tüm pislikleri anlatırım"
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:36

SON DAKİKA: Emirhan Delibaş'ın babasından Samet Aybaba için olay sözler! "Tüm pislikleri anlatırım"

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de dün Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve ligde son 3 maçında 2. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı takımda dün sözleşmesi feshedilen Emirhan Delibaş konusu da gündeme bomba gibi düştü. Ayrılık haberi sonrası Emirhan'ın babası Murat Delibaş, Beşiktaş ve Samet Aybaba çok konuşulacak sözler söyledi.

SON DAKİKA: Emirhan Delibaş’ın babasından Samet Aybaba için olay sözler! Tüm pislikleri anlatırım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Puanını 40'a yükselten ve haftayı dördüncü sırada kapatan Kartal, savunmadaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Konyaspor müsabakasıyla gol yememe serisini 3 maça çıkardı.

SON DAKİKA: Emirhan Delibaş’ın babasından Samet Aybaba için olay sözler! Tüm pislikleri anlatırım

Beşiktaş, dün sürpriz bir kararla 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

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SON DAKİKA: Emirhan Delibaş’ın babasından Samet Aybaba için olay sözler! Tüm pislikleri anlatırım

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

SON DAKİKA: Emirhan Delibaş’ın babasından Samet Aybaba için olay sözler! Tüm pislikleri anlatırım

EMİRHAN İDDİALARI REDDETTİ

Emirhan Delibaş, sözleşmesi feshedilmeden kısa süre önce bir açıklama yapmış ve kendisi hakkında gündeme gelen iddiaları reddetmişti.

SON DAKİKA: Emirhan Delibaş’ın babasından Samet Aybaba için olay sözler! Tüm pislikleri anlatırım

Emirhan Delibaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur" dedi.

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