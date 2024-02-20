SON DAKİKA: Emirhan Delibaş'ın babasından Samet Aybaba için olay sözler! "Tüm pislikleri anlatırım"

Emirhan Delibaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur" dedi.