Giriş Tarihi: 28.11.2021 22:35Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 08:15
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan VAR yorumu! 'Penaltı pozisyonunda çakallık yaptılar...'
Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da alınan 4-2'lik Marsilya galibiyetinin ardından ligde puan kaybı yaşadı. Fatih Terim'in cezalı olduğu karşılaşma 0-0 sona ererken, birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Emre Kılınç'ın penaltı beklediği ve Galatasaray'ın sayılmayan golünü değerlendiren Erman Toroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...