Son dakika: Erman Toroğlu'ndan VAR yorumu! 'Penaltı pozisyonunda çakallık yaptılar...'

Selçuk İnan, Emre Kılınç'ın penaltı pozisyonu için "Penaltı pozisyonunda Emre oyuna devam edemedi neredeyse, o kadar ağır bir darbe aldı. Bunlar bizi üzüyor. Artık bu bir klasik haline geldi, sürekli hakemleri konuşuyoruz. Bu da bizi üzüyor." diye konuştu.