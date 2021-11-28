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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan VAR yorumu! 'Penaltı pozisyonunda çakallık yaptılar...'
Giriş Tarihi: 28.11.2021 22:35 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 08:15

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan VAR yorumu! 'Penaltı pozisyonunda çakallık yaptılar...'

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da alınan 4-2'lik Marsilya galibiyetinin ardından ligde puan kaybı yaşadı. Fatih Terim'in cezalı olduğu karşılaşma 0-0 sona ererken, birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Emre Kılınç'ın penaltı beklediği ve Galatasaray'ın sayılmayan golünü değerlendiren Erman Toroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Erman Toroğlu Malatyaspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi! VAR’dakiler çakallık yapıyorlar...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında Avrupa galibiyetinden dönen Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanında hüsrana uğradı. Ligde bu sezon beklentileri karşılayamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise taraftarını memnun eden bir performans sergiliyor.

Son dakika: Erman Toroğlu Malatyaspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi! VAR’dakiler çakallık yapıyorlar...

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek 6 maçlık ceza alan Fatih Terim, Malatyaspor maçında takımının yanında olamadı.

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Son dakika: Erman Toroğlu Malatyaspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi! VAR’dakiler çakallık yapıyorlar...

Fatih Terim'in yerine Necati Ateş ve Selçuk İnan saha kenarında takımı yönetirken, deneyimli teknik adam, kulaklık aracılığıyla Selçuk İnan'la iletişime geçti.

Son dakika: Erman Toroğlu Malatyaspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi! VAR’dakiler çakallık yapıyorlar...

Zorlu karşılaşma 0-0 sona erdi ve Galatasaray, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü. Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon yaşanırken, maç sonunda Selçuk İnan, maçın hakemine ve VAR'a isyan etti.

Son dakika: Erman Toroğlu Malatyaspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi! VAR’dakiler çakallık yapıyorlar...

Selçuk İnan, Emre Kılınç'ın penaltı pozisyonu için "Penaltı pozisyonunda Emre oyuna devam edemedi neredeyse, o kadar ağır bir darbe aldı. Bunlar bizi üzüyor. Artık bu bir klasik haline geldi, sürekli hakemleri konuşuyoruz. Bu da bizi üzüyor." diye konuştu.

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