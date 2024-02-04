Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan flaş hakem sözleri! "Faulü tartışılır..."

Son dakikalarda işler sıkışınca Bonucci'den de yararlanmak istedi. Birkaç tehlikeli karambol yaşandı ardından Batshuayi maçı bitiren golü attı. Dünkü maçta bana göre takımın en iyilerinde bir tanesi Djiku'ydu. Kuvvetli bir santrforla iyi boğuştu. Çağlar çok önemli bir transfer, maç eksiği var ama fizik gücü olarak kimsenin korkusu olmasın. Çünkü Atletico Madrid'de bu işin uzmanı Simeone ile idman yaptı.