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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan flaş hakem sözleri! "Faulü tartışılır..."
Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 09:51

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan flaş hakem sözleri! "Faulü tartışılır..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyasporu 2-0 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç de bu zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar hakemle ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar ve detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar’dan flaş hakem sözleri! Faulü tartışılır...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyasporu 2-0 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç de bu zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar hakemle ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar ve detaylar...


Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar’dan flaş hakem sözleri! Faulü tartışılır...

ÖMER ÜRÜNDÜL: YILDIZLAR NEDEN ORTADA YOK?

Fenerbahçe dün gece sert kayaya çarptı. Zaten Antalyaspor'un kadro yapısına uygun, oturmuş bir düzeni ve çizgisi olduğu herkes tarafından biliniyordu. Sergen Yalçın iyi bir taktik plan hazırlamış. Orta saha oyuncularına agresif pres yapmak ve Ferdi'nin çıkışlarını kapatmakta önemli temel ilkelerdi. Fenerbahçe çok sıkıntılı bir ilk yarı sergiledi. Hücumda alan bulamıyorlar üretkenlik sağlayamıyorlardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar’dan flaş hakem sözleri! Faulü tartışılır...

Ayrıca rakibin çok tehlikeli ofansif tehditleri vardı. Yine Tadic durgundu, Dzeko bilinen fiziki düşüş içindeydi. Tek hareketli, bir şeyler yapmak için çabalayan isim Cengiz'di. Ve mükemmel bir gole imza atarak takımına hayat verdi. İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçti. Maçın gidişatı tehlikeli görünüyordu. İsmail Kartal önce iki hamle yaptı. Sonra geç de olsa Batshuayi-Dzeko değişikliği aklına geldi!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar’dan flaş hakem sözleri! Faulü tartışılır...

Son dakikalarda işler sıkışınca Bonucci'den de yararlanmak istedi. Birkaç tehlikeli karambol yaşandı ardından Batshuayi maçı bitiren golü attı. Dünkü maçta bana göre takımın en iyilerinde bir tanesi Djiku'ydu. Kuvvetli bir santrforla iyi boğuştu. Çağlar çok önemli bir transfer, maç eksiği var ama fizik gücü olarak kimsenin korkusu olmasın. Çünkü Atletico Madrid'de bu işin uzmanı Simeone ile idman yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar’dan flaş hakem sözleri! Faulü tartışılır...

İsmail Kartal, "Dersime çok iyi çalışıyorum" diyor. Şimdi oturup düşünmesi lazım. Son 4 maçta bu kadar yıldızların olduğu bir takım 6 gol atıyor 2'si İrfan Can 3'ü Cengiz. Bu ikisi aynı anda oynamıyor zaten. Son gol ise Dzeko tutkusuyla Kartal'ın ihmal ettiği Batshuayi. Yıldızlar neden ortada yok. Bir önerim de King'den daha fazla faydalanılmalı.


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