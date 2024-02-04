Giriş Tarihi: 04.02.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
09:51
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan flaş hakem sözleri! "Faulü tartışılır..."
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyasporu 2-0 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç de bu zorlu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar hakemle ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm yazılar ve detaylar...