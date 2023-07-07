Giriş Tarihi: 07.07.2023 07:06
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
07:26
Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler sonrası flaş transfer! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Futbol dünyasının merakla beklediği Arda Güler transferi dün resmen gerçekleşti. Rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e giden genç yıldız 6 yıllık sözleşme imzalarken, bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon Euro rekor bedelle transfer oldu ve Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu. Bu flaş transferin ardından Fenerbahçe ise sürpriz bir hamle yaparak yeni yıldız oyuncusuyla anlaşmaya vardı. İşte flaş transferin detayları...