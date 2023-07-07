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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler sonrası flaş transfer! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 07:26

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler sonrası flaş transfer! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Futbol dünyasının merakla beklediği Arda Güler transferi dün resmen gerçekleşti. Rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e giden genç yıldız 6 yıllık sözleşme imzalarken, bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon Euro rekor bedelle transfer oldu ve Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu. Bu flaş transferin ardından Fenerbahçe ise sürpriz bir hamle yaparak yeni yıldız oyuncusuyla anlaşmaya vardı. İşte flaş transferin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler sonrası flaş transfer! İşte Fenerbahçe’nin yeni yıldızı...

Avrupa'da bu transfer dönemine damgasını vuran isim olmayı başaran genç yetenek Arda Güler oldu... Avrupa'nın neredeyse tüm dev kulüplerinin girişimde bulunduğu Türk futbolunun süper çocuğu için son olarak Barcelona ve Real Madrid kıyasıya bir rekabete girmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler sonrası flaş transfer! İşte Fenerbahçe’nin yeni yıldızı...

Arda Güler, yapılan görüşmelerin ardından Real Madrid'e transfer olma kararı aldı ve 18 yaşındaki yıldız oyuncu, bonuslarla birlikte tam 30 milyon Euro'ya 6 yıllık sözleşme imzaladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler sonrası flaş transfer! İşte Fenerbahçe’nin yeni yıldızı...

ARDA GÜLER İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Fenerbahçe'nin de kasasın dolduran Arda Güler, bugün Madrid'de yapılacak olan imza töreninde tüm dünyaya tanıtılacak. Daha sonra Arda yeni takımıyla hazırlık kampına katılacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler sonrası flaş transfer! İşte Fenerbahçe’nin yeni yıldızı...

Real Madrid resmi sitesinde ise Arda Güler'den övgüyle bahsedilerek, "Dünyanın en genç yetenekli futbolcuları arasında yer alan Arda Güler, Real Madrid'e hoşgeldin!" mesajını paylaştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler sonrası flaş transfer! İşte Fenerbahçe’nin yeni yıldızı...

VINICIUS JR. VE RODRYGO'DAN HOŞGELDİN MESAJI

Yılın transferi sonrası dünya yıldızları Vinicius Jr. ve Rodrygo ise Arda Güler için mesaj paylaşarak "Dünyanın en büyük kulübüne bir yıldız daha geldi. Hoşgeldin Arda..." dedi.

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