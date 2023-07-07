Avrupa'da bu transfer dönemine damgasını vuran isim olmayı başaran genç yetenek Arda Güler oldu... Avrupa'nın neredeyse tüm dev kulüplerinin girişimde bulunduğu Türk futbolunun süper çocuğu için son olarak Barcelona ve Real Madrid kıyasıya bir rekabete girmişti.