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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye transferde gün doğdu! Dünyaca ünlü yıldız takibe alındı...
Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 18:32

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye transferde gün doğdu! Dünyaca ünlü yıldız takibe alındı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'deki 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak deplasmanda Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İsmail Kartal önderliğinde Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilere dünyaca ünlü yıldız golcüden müjdeli haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye transferde gün doğdu! Dünyaca ünlü yıldız takibe alındı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'deki 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak deplasmanda Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İsmail Kartal önderliğinde Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilere dünyaca ünlü yıldız golcüden müjdeli haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye transferde gün doğdu! Dünyaca ünlü yıldız takibe alındı...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye transferde gün doğdu! Dünyaca ünlü yıldız takibe alındı...

Son olarak Rizespor deplasmanına konuk olan sarı-lacivertliler, 1-0 yenik duruma düştüğü maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye transferde gün doğdu! Dünyaca ünlü yıldız takibe alındı...

Bu skorla beraber puanını 67'ye yükselten İsmail Kartal ve öğrencileri, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye transferde gün doğdu! Dünyaca ünlü yıldız takibe alındı...

Ayrıca Sarı Kanarya ligin 27. haftasında yarın (24 Şubat) evinde Kasımpaşa'yı konuk edip liderlik koltuğunu devralmak için mücadele edecek.

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