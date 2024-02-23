Giriş Tarihi: 23.02.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
18:32
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye transferde gün doğdu! Dünyaca ünlü yıldız takibe alındı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'deki 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, son olarak deplasmanda Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İsmail Kartal önderliğinde Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilere dünyaca ünlü yıldız golcüden müjdeli haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...