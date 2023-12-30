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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan stoper bombası! Şok ayrılık kapıda...
Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 11:23

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'dan stoper bombası! Şok ayrılık kapıda...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahççe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Defansa takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, geçen hafta İngiltere'ye çıkarma yaparak listeye aldıkları isimlerle görüştü. Kanarya, Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncu için düğmeye basarken, bir de yıldız oyuncusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yıldız isim ayrılmak istediğini yönetime iletirken, görüşülen isim de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan stoper bombası! Şok ayrılık kapıda...

Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahççe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan stoper bombası! Şok ayrılık kapıda...

Defansa takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, geçen hafta İngiltere'ye çıkarma yaparak listeye aldıkları isimlerle görüştü.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan stoper bombası! Şok ayrılık kapıda...

Kanarya, Tottenham'da forma giyen yıldız oyuncu için düğmeye basarken, bir de yıldız oyuncusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan stoper bombası! Şok ayrılık kapıda...

Yıldız isim ayrılmak istediğini yönetime iletirken, görüşülen isim de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’dan stoper bombası! Şok ayrılık kapıda...

KENT GEMİLERİ YAKTI

Fenerbahçe'de bekleneni bir türlü veremeyen Ryan Kent, gemileri yaktı.

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