SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Levent Tüzemen'den olay Mourinho yorumu! "Aykut Kocaman gibi..."

Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
10:53
Son dakika Fenerbahçe haberi: 99 puan topladığı sezonda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra Jose Mourinho'yu göreve getirdi. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Fatih Doğan, "Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı?" sorusunu cevapladı. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Portekizli teknik adam için çarpıcı bir Aykut Kocaman örneği verdi. İşte son dakika haberinin detayları...