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Giriş Tarihi: 02.06.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 10:53

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Levent Tüzemen'den olay Mourinho yorumu! "Aykut Kocaman gibi..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: 99 puan topladığı sezonda şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra Jose Mourinho'yu göreve getirdi. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Fatih Doğan, "Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapar mı?" sorusunu cevapladı. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Portekizli teknik adam için çarpıcı bir Aykut Kocaman örneği verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Levent Tüzemen’den olay Mourinho yorumu! Aykut Kocaman gibi...

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu göreve getirdiğini resmen açıkladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Levent Tüzemen’den olay Mourinho yorumu! Aykut Kocaman gibi...

Londra'da bulunan Başkan Ali Koç, bugün Mourinho ile birlikte özel jetle İstanbul'a gelecek. Tecrübeli hoca için Ülker Stadı'nda saat 19.07'de görkemli bir tören düzenlenecek.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Levent Tüzemen’den olay Mourinho yorumu! Aykut Kocaman gibi...

Sarı-Lacivertli kulüp de yaptığı paylaşımda "2 Haziran Pazar (bugün) saat 19.00'da stadımızda buluşuyoruz" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Levent Tüzemen’den olay Mourinho yorumu! Aykut Kocaman gibi...

Şampiyonlar Ligi finali için Londra'da olan Mourinho, Sky Sports'a açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe ile ilgili soruya "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Ben meydan okumaları severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım" dedi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Levent Tüzemen’den olay Mourinho yorumu! Aykut Kocaman gibi...

SORU: Fenerbahçe, Jose Mourinho ile prensipte anlaştı. Portekizli teknik adam, şampiyonluk hasretini bitirir mi?

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