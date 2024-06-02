SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Levent Tüzemen'den olay Mourinho yorumu! "Aykut Kocaman gibi..."

Şampiyonlar Ligi finali için Londra'da olan Mourinho, Sky Sports'a açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe ile ilgili soruya "Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak, çünkü geçmemiz gereken 3 tur var. Ben meydan okumaları severim. Şampiyonlar Ligi için savaşacağım" dedi.