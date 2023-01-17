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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia fırtınası! Yıldız isimleri geride bıraktı, tek rakibi Haaland...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:19

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia fırtınası! Yıldız isimleri geride bıraktı, tek rakibi Haaland...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe zirve yarışındaki iddiasını korurken, sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Enner Valencia gösterdiği performansla takımını sırtlıyor. Tecrübeli futbolcu, dünya yıldızlarını geride bırakarak Avrupa'nın zirvesini zorladı. İşte detaylar...

UĞUR ÇEM
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia fırtınası! Yıldız isimleri geride bıraktı, tek rakibi Haaland...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe zirve yarışındaki iddiasını korurken, sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Enner Valencia gösterdiği performansla takımını sırtlıyor. Tecrübeli futbolcu, dünya yıldızlarını geride bırakarak Avrupa'nın zirvesini zorladı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia fırtınası! Yıldız isimleri geride bıraktı, tek rakibi Haaland...

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerken, sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu forveti Enner Valencia attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia fırtınası! Yıldız isimleri geride bıraktı, tek rakibi Haaland...

Dünya Kupası'nda Ekvador ile mücadele eden ancak diz sakatlığıyla gelen F.Bahçe'nin santrforu Enner Valencia, 4 maç sonra ilk 11'e duble ile dönmüştü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia fırtınası! Yıldız isimleri geride bıraktı, tek rakibi Haaland...

Gaziantep deplasmanında 90+1'de attığı ikinci golle takımını galibiyete ulaştıran tecrübeli yıldız, sadece 3 puanı getirmekle kalmadı, G.Saray derbisinin yaralarını da sarmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia fırtınası! Yıldız isimleri geride bıraktı, tek rakibi Haaland...

SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Süper Lig krallık yarışında 15 gole ulaşan ve en yakın rakipleri Haji Wright (Antalya), Diagne ve Borini'ye (Karagümrük) 5'er gol fark atan Valencia, Avrupa'da da zirveyi zorluyor.

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