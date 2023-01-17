Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:56
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
11:19
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Enner Valencia fırtınası! Yıldız isimleri geride bıraktı, tek rakibi Haaland...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe zirve yarışındaki iddiasını korurken, sarı-lacivertlilerin tecrübeli yıldızı Enner Valencia gösterdiği performansla takımını sırtlıyor. Tecrübeli futbolcu, dünya yıldızlarını geride bırakarak Avrupa'nın zirvesini zorladı. İşte detaylar...