SÜPER LİG'İN ZİRVESİNDE

Süper Lig krallık yarışında 15 gole ulaşan ve en yakın rakipleri Haji Wright (Antalya), Diagne ve Borini'ye (Karagümrük) 5'er gol fark atan Valencia, Avrupa'da da zirveyi zorluyor.