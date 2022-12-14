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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'ta flaş gelişme! Brezilya'nın kararını SABAH Spor'a açıkladılar...
Giriş Tarihi: 14.12.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 08:02

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'ta flaş gelişme! Brezilya'nın kararını SABAH Spor'a açıkladılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite dönemi sona ermişti. Yeni teknik direktör için birçok isim gündeme gelirken, adaylardan biri Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus olmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Brezilya'nın vereceği karar açıklandı. İşte tüm detaylar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’ta flaş gelişme! Brezilya’nın kararını SABAH Spor’a açıkladılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite dönemi sona ermişti. Yeni teknik direktör için birçok isim gündeme gelirken, adaylardan biri Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus olmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Brezilya'nın vereceği karar açıklandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’ta flaş gelişme! Brezilya’nın kararını SABAH Spor’a açıkladılar...

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'la karşılaşan Brezilya, büyük bir şok yaşamış ve penaltılar sonrası turnuvaya veda etmişti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’ta flaş gelişme! Brezilya’nın kararını SABAH Spor’a açıkladılar...

Sambacılar için turnuvanın sona ermesinin ardından teknik direktör Tite görevini bıraktığını açıklamış ve Brezilya, yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’ta flaş gelişme! Brezilya’nın kararını SABAH Spor’a açıkladılar...

ANCELOTTI GÜNDEME GELDİ

Brezilya için birçok aday gündeme gelirken, Real Madrid'in başında bulunan Carlo Ancelotti'ye teklif yapıldığı iddia edilmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’ta flaş gelişme! Brezilya’nın kararını SABAH Spor’a açıkladılar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da Brezilya için adı geçen teknik direktörlerden biri olmuştu.

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