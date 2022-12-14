Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite dönemi sona ermişti. Yeni teknik direktör için birçok isim gündeme gelirken, adaylardan biri Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus olmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Brezilya'nın vereceği karar açıklandı. İşte tüm detaylar...