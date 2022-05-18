Giriş Tarihi: 18.05.2022 18:41
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
18:44
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe'deki geleceği için kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon dedi ve açıkladı...
Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yılın Ocak ayında büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon takımın başına İsmail Kartal'ın geçmesiyle birlikte kadro dışı kalan Özil'in, geleceği hakkındaki soru işaretleri devam ediyor. Yıldız oyuncunu menajeri Erkut Söğüt, Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...