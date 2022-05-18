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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe'deki geleceği için kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon dedi ve açıkladı...
Giriş Tarihi: 18.05.2022 18:41 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 18:44

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe'deki geleceği için kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon dedi ve açıkladı...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yılın Ocak ayında büyük umutlarla kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon takımın başına İsmail Kartal'ın geçmesiyle birlikte kadro dışı kalan Özil'in, geleceği hakkındaki soru işaretleri devam ediyor. Yıldız oyuncunu menajeri Erkut Söğüt, Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe’deki geleceği için kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon dedi ve açıkladı...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzak kalan ligi 2. sırada noktalaması beklenen Fenerbahçe, gelecek sezon için hem iç hem dış transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe’deki geleceği için kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon dedi ve açıkladı...

Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan isimlerden biri olan Mesut Özil ile ilgili de menajerinden açıklama geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe’deki geleceği için kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon dedi ve açıkladı...

Erkut Söğüt, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe’deki geleceği için kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon dedi ve açıkladı...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil hakkında açıklama yapan Erkut Söğüt, şunları söyledi:

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil Fenerbahçe’deki geleceği için kesin kararını verdi! Önümüzdeki sezon dedi ve açıkladı...

"GİTME DÜŞÜNCESİ YOK"

"Herhangi bir değişiklik yok. Meksika'daki bir kulüpte hissesi var. Ama hiçbir şekilde Mesut'un oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok."

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