Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
10:02
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Bonucci sonrası Fenerbahçe'ye bir yıldız daha
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında Dzeko, Tadic ve Szymanski gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, ara transfer döneminde Bonucci sonrası dünyaca yıldız golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte İngilizlerin duyurduğu o isim ve son dakika haberinin detayları...