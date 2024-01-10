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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Bonucci sonrası Fenerbahçe'ye bir yıldız daha
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:02

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Bonucci sonrası Fenerbahçe'ye bir yıldız daha

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon hem ligde hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Sezon başında Dzeko, Tadic ve Szymanski gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertli takım, ara transfer döneminde Bonucci sonrası dünyaca yıldız golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte İngilizlerin duyurduğu o isim ve son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Bonucci sonrası Fenerbahçe’ye bir yıldız daha

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Bonucci sonrası Fenerbahçe’ye bir yıldız daha

İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Bonucci sonrası Fenerbahçe’ye bir yıldız daha

18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Bonucci sonrası Fenerbahçe’ye bir yıldız daha

CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve İngilizler transferi duyurdu! Bonucci sonrası Fenerbahçe’ye bir yıldız daha

FENERBAHÇE ARA TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI GİRDİ

Bu sezon başında Tadic, Dzeko ve Szymanski gibi yıldızları kadrosuna katarak dikkat çeken Fenerbahçe'nin dün de İtalya yıldız Leonardo Bonucci ile anlaştığı ortaya çıktı.

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