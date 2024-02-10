Giriş Tarihi: 10.02.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
10:04
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Kenan Yıldız ve F.Bahçe...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Bonucci, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. Transfer dönemi sona ererken, bu süreçte Kenan Yıldız ile ilgili yaşanan şok gerçek de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...