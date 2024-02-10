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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Kenan Yıldız ve F.Bahçe...
Giriş Tarihi: 10.02.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 10:04

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Kenan Yıldız ve F.Bahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Bonucci, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. Transfer dönemi sona ererken, bu süreçte Kenan Yıldız ile ilgili yaşanan şok gerçek de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Kenan Yıldız ve F.Bahçe...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Kenan Yıldız ve F.Bahçe...

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Bonucci, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Kenan Yıldız ve F.Bahçe...

Transfer dönemi sona ererken, bu süreçte Kenan Yıldız ile ilgili yaşanan şok gerçek de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Kenan Yıldız ve F.Bahçe...

SADECE TADIC KALDI!

F.Bahçe'nin sol kanadı kırmızı alarm veriyor... Gaziantep FK deplasmanında darbeye bağlı bir sakatlık yaşayan Joshua King, önlem amaçlı kenara alındı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Flaş gerçek ortaya çıktı! Kenan Yıldız ve F.Bahçe...

Norveçli futbolcunun sakatlığı ile ilgili bugün kontrollerin yapılacağı ve durumunun tespit edileceği öğrenildi.

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