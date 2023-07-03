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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transferinin maliyeti ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tarihi gelir, kritik görüşme ve İsmail Kartal detayı...
Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:30

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transferinin maliyeti ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tarihi gelir, kritik görüşme ve İsmail Kartal detayı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gözbebeği konumundaki Arda Güler, Avrupa transfer piyasasının da en gözde isimlerinden biri haline geldi. İspanya'nın iki devi Real Madrid ile Barcelona'yı peşine takan genç yıldızın transferinde Barcelona, rakibini saf dışı bırakıp en avantajlı kulüp olmuştu. Katalan ekibinin sportif direktörü Deco İstanbul'a gelirken, Fenerbahçe ile Barcelona arasında anlaşma sağlandığı belirtilmişti. Arda Güler'in Katalan ekibine maliyeti ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu transferden tarihi bir gelir elde edecek. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transferinin maliyeti ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye tarihi gelir, kritik görüşme ve İsmail Kartal detayı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gözbebeği konumundaki Arda Güler, Avrupa transfer piyasasının da en gözde isimlerinden biri haline geldi. İspanya'nın iki devi Real Madrid ile Barcelona'yı peşine takan genç yıldızın transferinde Barcelona, rakibini saf dışı bırakıp en avantajlı kulüp olmuştu. Katalan ekibinin sportif direktörü Deco İstanbul'a gelirken, Fenerbahçe ile Barcelona arasında anlaşma sağlandığı belirtilmişti. Arda Güler'in Katalan ekibine maliyeti ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu transferden tarihi bir gelir elde edecek. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transferinin maliyeti ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye tarihi gelir, kritik görüşme ve İsmail Kartal detayı...

Yeni sezon hazırlıklarına İsmail Kartal yönetiminde start veren Fenerbahçe'de gündemin en önemli konusu Arda Güler...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transferinin maliyeti ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye tarihi gelir, kritik görüşme ve İsmail Kartal detayı...

İspanyol devleri Real Madrid ve Barcelona'nın peşine düştüğü 18 yaşındaki genç yıldızın transferinde ibre Katalan ekibine dönmüştü.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transferinin maliyeti ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye tarihi gelir, kritik görüşme ve İsmail Kartal detayı...

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME

Arda Güler'i kadrosuna katmayı çok isteyen Barcelona'nın yeni sportif direktörü Deco geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve hem sarı-lacivertli yönetimle hem de Arda Güler cephesiyle bir görüşme gerçekleştirmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transferinin maliyeti ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye tarihi gelir, kritik görüşme ve İsmail Kartal detayı...

LAPORTA DOĞRULADI

Barcelona Başkanı Joan Laporta geçtiğimiz günlerde Arda Güler'le ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz, onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüpler Arda Güler'i istiyor. Fenerbahçe ile görüşüyoruz.

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