Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler transferinin maliyeti ortaya çıktı! Fenerbahçe’ye tarihi gelir, kritik görüşme ve İsmail Kartal detayı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin gözbebeği konumundaki Arda Güler, Avrupa transfer piyasasının da en gözde isimlerinden biri haline geldi. İspanya'nın iki devi Real Madrid ile Barcelona'yı peşine takan genç yıldızın transferinde Barcelona, rakibini saf dışı bırakıp en avantajlı kulüp olmuştu. Katalan ekibinin sportif direktörü Deco İstanbul'a gelirken, Fenerbahçe ile Barcelona arasında anlaşma sağlandığı belirtilmişti. Arda Güler'in Katalan ekibine maliyeti ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu transferden tarihi bir gelir elde edecek. İşte tüm ayrıntılar...