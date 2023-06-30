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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Barcelona'nın tarihi Arda Güler planı! 'Fenerbahçe teklifi kabul etti'
Giriş Tarihi: 30.06.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 14:13

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Barcelona'nın tarihi Arda Güler planı! 'Fenerbahçe teklifi kabul etti'

Son dakika Arda Güler transfer haberleri... Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Arda Güler konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Barcelona Sportif Direktörü Deco, geçtiğimiz gün Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelmişti. İspanyol basını, Barcelona'nın Arda Güler için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifin tüm maddelerini açıkladı. Haberde Fenerbahçe'nin de teklifi prensipte kabul ettiği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Barcelona’nın tarihi Arda Güler planı! ’Fenerbahçe teklifi kabul etti’

Son dakika Arda Güler transfer haberleri... Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Arda Güler konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Barcelona Sportif Direktörü Deco, geçtiğimiz gün Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelmişti. İspanyol basını, Barcelona'nın Arda Güler için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifin tüm maddelerini açıkladı. Haberde Fenerbahçe'nin de teklifi prensipte kabul ettiği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Barcelona’nın tarihi Arda Güler planı! ’Fenerbahçe teklifi kabul etti’

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek tamamlayan Fenerbahçe'de damga vuran isim Arda Güler oldu.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Barcelona’nın tarihi Arda Güler planı! ’Fenerbahçe teklifi kabul etti’

Sezonun son çeyreğinde ilk 11'deki yerini kapan genç yıldız, gösterdiği performansla taraftarını adeta mest etti. Türkiye Kupası finalinde de takımını zafere taşıyan isimlerden birisi olan Arda Güler, maçın oyuncusu seçilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Barcelona’nın tarihi Arda Güler planı! ’Fenerbahçe teklifi kabul etti’

Transfer dönemiyle birlikte dev kulüpler Arda için adeta sıraya girdi. Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Barcelona’nın tarihi Arda Güler planı! ’Fenerbahçe teklifi kabul etti’

BARCELONA BAŞKANI LAPORTA: ARDA GÜLER'İ İSTİYORUZ

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, Katalan televizyonu TV3'deli Onze adlı spor programına dün akşam yaptığı açıklamada, Arda Güler ile ilgilendiklerini duyurdu.

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