Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Barcelona’nın tarihi Arda Güler planı! ’Fenerbahçe teklifi kabul etti’

Son dakika Arda Güler transfer haberleri... Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Arda Güler konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Barcelona Sportif Direktörü Deco, geçtiğimiz gün Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gelmişti. İspanyol basını, Barcelona'nın Arda Güler için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifin tüm maddelerini açıkladı. Haberde Fenerbahçe'nin de teklifi prensipte kabul ettiği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...