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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ayrılık netleşti! Takımla vedalaştı; Seferovic, Kim Min-Jae, Bünyamin Balcı, Luiz Gustavo...
Giriş Tarihi: 23.05.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 09:51

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de ayrılık netleşti! Takımla vedalaştı; Seferovic, Kim Min-Jae, Bünyamin Balcı, Luiz Gustavo...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Tecrübeli yıldız, Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Nazım Sangare sonrası sağ bek transferini gündeme alan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fenerbahçe'de ayrıca Kim Min-Jae'ye müthiş bir teklif geldi. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ayrılık netleşti! Takımla vedalaştı; Seferovic, Kim Min-Jae, Bünyamin Balcı, Luiz Gustavo...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Tecrübeli yıldız, Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Nazım Sangare sonrası sağ bek transferini gündeme alan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fenerbahçe'de ayrıca Kim Min-Jae'ye müthiş bir teklif geldi. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ayrılık netleşti! Takımla vedalaştı; Seferovic, Kim Min-Jae, Bünyamin Balcı, Luiz Gustavo...

Üst düzey bir golcü ile yeni sezona başlamak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Artem Dzyuba'dan son dakika açıklaması geldi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ayrılık netleşti! Takımla vedalaştı; Seferovic, Kim Min-Jae, Bünyamin Balcı, Luiz Gustavo...

2015 yılından beri formasını giydiği Zenit ile yollarını ayırdığını açıklayan 33 yaşındaki Rus golcünün yeni takımını kısa sürede duyurması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ayrılık netleşti! Takımla vedalaştı; Seferovic, Kim Min-Jae, Bünyamin Balcı, Luiz Gustavo...

GUSTAVO BELİRSİZLİĞİ

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo'nun önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de ayrılık netleşti! Takımla vedalaştı; Seferovic, Kim Min-Jae, Bünyamin Balcı, Luiz Gustavo...

Brezilyalı ön liberonun sözleşmesini tamamlamak istediği öğrenilirken, yönetimin kararı yeni teknik direktöre bırakmak istediği bildirildi. (Takvim)

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