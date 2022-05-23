Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Tecrübeli yıldız, Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Nazım Sangare sonrası sağ bek transferini gündeme alan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Fenerbahçe'de ayrıca Kim Min-Jae'ye müthiş bir teklif geldi. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...