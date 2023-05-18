Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Takımla olan sözleşmesini uzatmıştı...

Süper Lig'de 68 puanla 2. sırada bulunan Jorge Jesus'lu Fenerbahçe'de şampiyonluk umudu günden güne azalıyor. Sezona Jorge Jesus önderliğinde iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası sonrası düşüş yaşamış ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Kanarya, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, takımla olan sözleşmesini uzatan ve Jorge Jesus'un prensi olan yıldız isim ile yollar ayrılıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...