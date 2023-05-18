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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Takımla olan sözleşmesini uzatmıştı...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 14:05

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Takımla olan sözleşmesini uzatmıştı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 68 puanla 2. sırada bulunan Jorge Jesus'lu Fenerbahçe'de şampiyonluk umudu günden güne azalıyor. Sezona Jorge Jesus önderliğinde iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası sonrası düşüş yaşamış ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Kanarya, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, takımla olan sözleşmesini uzatan ve Jorge Jesus'un prensi olan yıldız isim ile yollar ayrılıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Takımla olan sözleşmesini uzatmıştı...

Süper Lig'de 68 puanla 2. sırada bulunan Jorge Jesus'lu Fenerbahçe'de şampiyonluk umudu günden güne azalıyor. Sezona Jorge Jesus önderliğinde iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası sonrası düşüş yaşamış ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Kanarya, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, takımla olan sözleşmesini uzatan ve Jorge Jesus'un prensi olan yıldız isim ile yollar ayrılıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Takımla olan sözleşmesini uzatmıştı...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus ile başlamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Takımla olan sözleşmesini uzatmıştı...

Portekizli çalıştırıcı ile lige müthiş bir başlangıç yapan ve uzun süre liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası sebebiyle verilen aranın ardından düşüş yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Takımla olan sözleşmesini uzatmıştı...

Yaşanılan bu düşüş sonrası liderliği de ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Kanarya, ligde son düzlüğe girerken 76 puanla lider konumda bulunan ezeli rakibinin ardından 68 puanla 2. sırada yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık! Takımla olan sözleşmesini uzatmıştı...

Portekizli teknik adam ile 34. haftada zorlu Trabzonspor maçına çıkacak Kanarya'nın bu maçta puan kaybetmesi ve lider Galatasaray'ın da haftaya Sivas'ı mağlup etmesi sonrası ezeli rakibi şampiyonluğu garantilemiş olacak.

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