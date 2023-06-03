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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay çalım! Listenin bir numarasını alıyorlar...
Giriş Tarihi: 03.06.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 10:03

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay çalım! Listenin bir numarasını alıyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de büyük üzüntü hakim. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesine karşın şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Dominic Livakovic ve Pierre-Emerick Aubameyang'la ilgilenen sarı-lacivertliler, Galatasaray'a büyük bir darbe vurmaya ve transferde çalım atmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Listenin bir numarasını alıyorlar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de büyük üzüntü hakim. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesine karşın şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Dominic Livakovic ve Pierre-Emerick Aubameyang'la ilgilenen sarı-lacivertliler, Galatasaray'a büyük bir darbe vurmaya ve transferde çalım atmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Listenin bir numarasını alıyorlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmasına rağmen Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Listenin bir numarasını alıyorlar...

LIVAKOVIC'TE AVANTAJ FENERBAHÇE'DE

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominic Livakovic transferinde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Villarreal'di. İspanyol ekibi, Dinamo Zagreb'e 7 milyon Euro teklif etmiş ancak geri çevrilmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Listenin bir numarasını alıyorlar...

Villarreal'in kaleci konusunda rotayı Brentford'lu David Raya'ya çevirdiği öğrenilmişti. Villarreal, İspanyol file bekçisi için Brentford'a teklif yapmaya hazırlandığı kaydedilmişti. Bu durumda Livakovic için tek ciddi talip Fenerbahçe kalacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay çalım! Listenin bir numarasını alıyorlar...

Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Dinamo Zagreb'in bu durumda indirime gitme ihtimali bulunuyor. Takımdan ayrılmak isteyen Hırvat file bekçisi, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

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