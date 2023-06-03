Giriş Tarihi: 03.06.2023 10:03
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
10:03
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay çalım! Listenin bir numarasını alıyorlar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de büyük üzüntü hakim. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesine karşın şampiyonluğa ulaşamayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Dominic Livakovic ve Pierre-Emerick Aubameyang'la ilgilenen sarı-lacivertliler, Galatasaray'a büyük bir darbe vurmaya ve transferde çalım atmaya hazırlanıyor. İşte tüm ayrıntılar...