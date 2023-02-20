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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 2 dünya yıldızı! Jorge Jesus bizzat devreye girdi...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 11:38

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 2 dünya yıldızı! Jorge Jesus bizzat devreye girdi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde savunmasını güçlendirmişti. Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde transferleri sonrası forvet takviyesi planlayan sarı-lacivertliler, Joao Pedro'nun iyileşmesiyle planlarını değiştirdi ve kanat oyuncusuna öncelik verdi. Fenerbahçe, Premier Lig'den 2 dünya yıldızıyla görüşmelere başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Premier Lig’den 2 dünya yıldızı! Jorge Jesus bizzat devreye girdi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde savunmasını güçlendirmişti. Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde transferleri sonrası forvet takviyesi planlayan sarı-lacivertliler, Joao Pedro'nun iyileşmesiyle planlarını değiştirdi ve kanat oyuncusuna öncelik verdi. Fenerbahçe, Premier Lig'den 2 dünya yıldızıyla görüşmelere başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Premier Lig’den 2 dünya yıldızı! Jorge Jesus bizzat devreye girdi...

Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda sezon sonuna kadar az hata yapmayı ve Galatasaray'ın puan kayıplarını bekliyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Premier Lig’den 2 dünya yıldızı! Jorge Jesus bizzat devreye girdi...

Devre arası transfer dönemi başladığında kadroya forvet transferi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, buna karşın stopere Samet Akaydın ve sol beke de Jayden Oosterwolde'u transfer etmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Premier Lig’den 2 dünya yıldızı! Jorge Jesus bizzat devreye girdi...

JOAO PEDRO İYİLEŞTİ

Sezon başında büyük umutlarla, Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Tecrübeli oyuncu, 30 Kasım'da Vallecano ile oynanan hazırlık maçında hem ayak bileğinden hem de dizinden sakatlanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’ye Premier Lig’den 2 dünya yıldızı! Jorge Jesus bizzat devreye girdi...

Pedro'nun sezonu kapatma ihtimali bulunmasıyla ara transfer döneminde forvet takviyesi gündeme gelmişti ancak deneyimli hücumcunun Karagümrük maçıyla birlikte sahaya dönmesi, Jorge Jesus'un planlarını değiştirdi.

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