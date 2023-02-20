Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
11:38
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 2 dünya yıldızı! Jorge Jesus bizzat devreye girdi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde savunmasını güçlendirmişti. Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde transferleri sonrası forvet takviyesi planlayan sarı-lacivertliler, Joao Pedro'nun iyileşmesiyle planlarını değiştirdi ve kanat oyuncusuna öncelik verdi. Fenerbahçe, Premier Lig'den 2 dünya yıldızıyla görüşmelere başladı. İşte tüm detaylar...