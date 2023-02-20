JOAO PEDRO İYİLEŞTİ

Sezon başında büyük umutlarla, Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro büyük bir şanssızlık yaşamıştı. Tecrübeli oyuncu, 30 Kasım'da Vallecano ile oynanan hazırlık maçında hem ayak bileğinden hem de dizinden sakatlanmıştı.