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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus transferinde büyük sürpriz! Flamengo bekleniyordu, müthiş ters köşe...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 17:25 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 17:25

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus transferinde büyük sürpriz! Flamengo bekleniyordu, müthiş ters köşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında geldiği Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Jorge Jesus'un geçtiğimiz günlerde bir ses kaydı ortaya çıkmıştı. Eski kulübü Flamengo'nun asbaşkanı Marcos Braz'la görüşen Jesus'un Fenerbahçe'yi sezon bitmeden bırakamayacağını söylediği iddia edilmişti. Portekizli teknik adamla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Jesus, yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir ters köşe yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus transferinde büyük sürpriz! Flamengo bekleniyordu, müthiş ters köşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında geldiği Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Jorge Jesus'un geçtiğimiz günlerde bir ses kaydı ortaya çıkmıştı. Eski kulübü Flamengo'nun asbaşkanı Marcos Braz'la görüşen Jesus'un Fenerbahçe'yi sezon bitmeden bırakamayacağını söylediği iddia edilmişti. Portekizli teknik adamla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Jesus, yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir ters köşe yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus transferinde büyük sürpriz! Flamengo bekleniyordu, müthiş ters köşe...

Süper Lig devi Fenerbahçe'deki geleceği hakkında henüz kararını vermeyen Jorge Jesus konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus transferinde büyük sürpriz! Flamengo bekleniyordu, müthiş ters köşe...

Brezilya basını, Flamengo'nun da gündeminde olan Portekizli teknik direktörle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus transferinde büyük sürpriz! Flamengo bekleniyordu, müthiş ters köşe...

Brezilyalı futbol muhabiri Eric Faria, Flamengo'nun yeni teknik direktör arayışları kapsamında bir iddiada bulunmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus transferinde büyük sürpriz! Flamengo bekleniyordu, müthiş ters köşe...

Faria'nın iddiasına göre Vitor Pereira ile yollarını ayıran Flamengo'nun yeni teknik direktörlük görevi adına ilk adayı, daha önce takımla büyük başarılara imza atan Jorge Jesus...

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