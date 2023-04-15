Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Jorge Jesus transferinde büyük sürpriz! Flamengo bekleniyordu, müthiş ters köşe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında geldiği Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Jorge Jesus'un geçtiğimiz günlerde bir ses kaydı ortaya çıkmıştı. Eski kulübü Flamengo'nun asbaşkanı Marcos Braz'la görüşen Jesus'un Fenerbahçe'yi sezon bitmeden bırakamayacağını söylediği iddia edilmişti. Portekizli teknik adamla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Jesus, yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir ters köşe yaptı. İşte tüm ayrıntılar...