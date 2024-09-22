Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Ferdi Kadıoğlu çok sinirlendi! Olaylı Brighton-N. Forrest maçında 3 kırmızı kart... (Spor Haberleri)
Giriş Tarihi: 22.09.2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 20:46

SON DAKİKA! Ferdi Kadıoğlu çok sinirlendi! Olaylı Brighton-N. Forrest maçında 3 kırmızı kart... (Spor Haberleri)

Son dakika haberleri... Premier Lig'in 5. haftasında Brighton evinde Nottingham Forrest ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Gerginliği yüksek olduğu ve 3 kırmızı kartın çıktığı maça damga vuran ise anlardan bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu'nun kenardayken Alex Moreno ile yaşadığı gerginlik oldu. Milli oyuncu, ısındığı esnada o harekete çok sinirlendi ve maçın hakemi maçı durdurdu. İşte o anlar...

SON DAKİKA! Ferdi Kadıoğlu çok sinirlendi! Olaylı Brighton-N. Forrest maçında 3 kırmızı kart... Spor Haberleri

Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Ferdi Kadıoğlu'nun takımı Brighton Hove Albion evinde Nottingham Forrest'ı konuk etti.

SON DAKİKA! Ferdi Kadıoğlu çok sinirlendi! Olaylı Brighton-N. Forrest maçında 3 kırmızı kart... Spor Haberleri

Hızlı başlayan maçta Nottingham Forrest 13. dakikada Chris Wood'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Ferdi Kadıoğlu çok sinirlendi! Olaylı Brighton-N. Forrest maçında 3 kırmızı kart... Spor Haberleri

Baskısını artıran Brighton 42. dakikada Hinshelwood ve 45+1. dakikada ise Welbeck'in attığı gollerle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

SON DAKİKA! Ferdi Kadıoğlu çok sinirlendi! Olaylı Brighton-N. Forrest maçında 3 kırmızı kart... Spor Haberleri

Nottingham Forrest, 70. dakikada Sosa ile bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi.

SON DAKİKA! Ferdi Kadıoğlu çok sinirlendi! Olaylı Brighton-N. Forrest maçında 3 kırmızı kart... Spor Haberleri

SAHA KARIŞTI, 3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Nottingham Forrest'ta Gibbs-White'ın yaptığı bir faul sonrası saha bir anda karıştı. Maçın hakemi oyuncuya 2. sarı kartı gösterdi Gibbs-White kırmızı kartla oyundan atıldı.

SON DAKİKA