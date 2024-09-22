Giriş Tarihi: 22.09.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
20:46
SON DAKİKA! Ferdi Kadıoğlu çok sinirlendi! Olaylı Brighton-N. Forrest maçında 3 kırmızı kart... (Spor Haberleri)
Son dakika haberleri... Premier Lig'in 5. haftasında Brighton evinde Nottingham Forrest ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. Gerginliği yüksek olduğu ve 3 kırmızı kartın çıktığı maça damga vuran ise anlardan bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu'nun kenardayken Alex Moreno ile yaşadığı gerginlik oldu. Milli oyuncu, ısındığı esnada o harekete çok sinirlendi ve maçın hakemi maçı durdurdu. İşte o anlar...