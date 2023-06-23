Levent Sürme Arda Güler anısını anlattı! "Almanya’da izlemiştim…"

Ümit Milli Takımı teknik direktörü Levent Sürme, SABAH Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam Süper Lig'de forma giyen Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu için de övgü dolu sözler kullandı. İşte Levent Sürme'nin tüm açıklamaları... Levent Sürme, Ümit Milli Futbol Takımı'nın 1-0 yenik duruma düştüğü ve Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ettiği özel maç sonrası Sabah Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sürme'nin tüm açıklamaları... LEVENT SÜRME KİMDİR? İstanbul Maltepe'de doğdum. Yaklaşık 7 yaşında ailem ile birlikte Almanya'ya gittik. Futbolu Maltepe sokaklarında öğrendim. Almanya'ya gittikten sonra FC Ausburg kulübünde futbola başladım. Bütün futbol hayatım orada geçti. 18-19 yaşına kadar ve daha sonra birkaç ameliyattan sonra profesyonel olma şansımın olmadığını düşünerek hocalığa yöneldim. Direkt orada miniklerde başladım ve 3-4 hafta sonra bu iş tam bana göre dedim ve bir daha bu işi bırakmam dedim. Üniversitede okurken idmanlara çıkıyordum ve harçlığımı çıkarmak için de mücadele etmeye devam ettim. ÜMİT MİLLİ TAKIMININ SEVİYESİ NE DURUMDA GÖRÜYORSUNUZ? Yetenek olarak diğer ülkeler ile başa baş gidebileceğimiz bir takım var. Bunu ama sırf Ümit Milli Takımı için söylemiyorum ve bu Türkiye genelinde olan bir konu. Yurtdışında herkes sorduğunda Türkiye'de futbol durumu nasıl diye bende, 'Buranın bir altın madeni olduğunu ve oyuncu dolu olduğunu' ifade ediyorum ama önemli olan yeteneği ortaya çıkarmak ve bizim en önemli sorunumuz oyuncularımızın Ümit Milli Takımı'nda süre almaması. Bu şeye benzer İmtihana giren bir öğrenci dersini yapmamış çalışmamamış ve bir anda imtihana giriyor. Bu buna benziyor. Bizim oyuncularımızda sonuçta bu şartlar ile buraya geliyor ve o savaşa mücadeleye giriyor. Azerbaycan maçında da çok önemli pozisyonlara girdik alanların daraldığını ve zamanın kısaldığı durumlarda ise hatalı kararlar verebilip paniğe kapılabiliyoruz, bu da sürekli oynamamak ve alışık olmamaktan kaynaklı diye düşünüyorum. Biz bunlardan dert yanmıyoruz, bir kılıfta uydurmuyoruz ve bu koşullara göre bir çözüm bulmaya çalışıyorz. SİZİN OYUN FELSEFENİZ NE? FARKLI BİR ÜMİT MİLLİ TAKIM İZLEYECEK MİYİZ? Biz son 2 maçta bunu yansıttık ve oyunun bir kimliği var. Bu oyunun kimliği şiddet. Şiddet nedir? Şiddet topsuz oyunda yani top rakipteyken rakibi daima baskıya alan ve daima baskı kuran bir oyun stili düşünüyorum. Ben şuna inanıyorum; insanlar baskı altında hata yapar ve biz de diyoruz ki, o zaman rakibi baskı altına alıp hataya zorlayalım diyoruz. TÜRKİYE'DE ALTYAPI OLARAK FARKLILIKLAR NELER? Biz başka ülkeleri kopyalarsak onların kopyası oluruz. Bizim oturup kendi kültür, koşul ve yapımıza göre bir şey icat etmemiz gerekiyor. Bu oyun stilinden tut futbolun etrafındaki dünyaya kadar uyan bize uyan bir stil bulmamız lazım. Yani fark var ama fark nedir? değilde oturup kendi stilimizi yönetmek zorundayız. ALMANYA'DA 2003 YILINDA DEVLET VE FUTBOL KULÜPLERİ ARASINDA BİR PROJE OLDU. UZUN VADEDE DÜNYA KUPASI KAZANMA HEDEFİ. ŞAMPİYONLUĞU 2014'TE ALMANYA KHEDİRA GİBİ BİRÇOK YILDIZ ÇIKARIP HEDEFİNE ULAŞTI. TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR HEDEFİ VAR MI? Başarıya yönelik hedeflerimiz var tabii ki. 11 yıl yatırım yaptıktan sonra bir başarı ortaya çıkmış ama bizim bu kadar sabretme imkanımız var mı? Taraftara ve medyaya da sormak lazım bu durumu. YENİ ARDA GÜLERLER YETİŞİYOR MU? ARDA GÜLER İÇİN NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ VE İSİM VERİR MİSİNİZ? Arda Güler'i ben ilk olarak Almanya'da U 15 turnuvasında görmüştüm. Orada çok göze batmıştı ve kendine özel bir yapısı vardı. Geçen sezonda bir kez bizimle kampa katıldı ve şunu fark ettim iki gözü yokta her yerinde göz var sanki ve oyunun her saniyesini görüyor gibi. Böyle bir yeteneğe sahip ve kuşkusuz mükemmel bir yeteneği var. Başka Arda Gülerler elbette var ama ben isim vermek istemiyorum. Çünkü o oyuncunun ismini verirsem onu bir kürsüye çıkarıp şöyle iyi böyle iyi dersek onu paramparça ederiz. İyi oyuncularında mutlaka düşüşleri olacak ama biz ona hep destek olmak zorundayız. ÜLKEDE SOL BEK SIKINTISI VE FORVET KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYORUZ? SİZCE BUNUN SEBEBİ NEDİR? Oyun sistemlerine pek inanan biri değilim. Daha çok oyuncu grubuna ve özelliklerine inanan bir insanım. Bizim görevimiz hem yarışmacı bir takım olmak hem de oyuncu geliştirmek zorundayız. Şimdi bir şeyi teşhis etmek güzel ama biz direkt çözüm odaklı düşünüyoruz. Dünya futbolundan bizden neler isteniyoru onlara motive ederek ve her pozisyon için çalışmalar yaparak anlatıyoruz. Kampa gelmeden önce oyuncular ile zoom toplantısı yaparak hatalarını anlatıyoruz ve kampa geldiklerinde direkt hazır olmalarını sağlıyoruz. SÜPER LİG'DE OKAN BURUK, ABDULLAH AVCI VE SERGEN YALÇIN BAŞARI YAKALAYIP ŞAMPİYON OLDU AMA YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER ŞAMPİYON OLAMIYOR? BU DURUM NEDEN KAYNAKLI SİZCE? Yerli olarak saydığınız Abdullah Avcı, Okan Buruk, Sergen Yalçın gibi isimler Türkiye'de mükemmel işler yaptı ve hepsine çok saygım var. O ligde bir hoca olarak tecrübem yok ve bir şey söylemem zor benim yorumlamam yanlış olur diye düşünüyorum. Benim görevim şu anda Ümit Milli Takım bazında bir şeyler üretmek ve buraya gelen oyunculara katkıda bulunmak olduğunu düşünüyorum. A MİLLİ TAKIMDA ÇOK YILDIZ OYUNCU VAR VE LETONYA GİBİ ZAYIF BİR TAKIMLARA KARŞI NEDEN BASKILI OYNAYIP ZOR KAZANIYORUZ? Oda benim görevim değil ve bir teşhis koymak istemiyorum. Benim şu anda sağım solum kapalı ve yüzde yüz Ümit Milli Takımı'na odaklandım. TÜRKİYE'DE ROL MODEL OLARAK OYNATIRIM DEDİĞİNİZ BİR GOLCÜ VAR MI? Ben daha çok bir şeyleri kopyalamayı sevmiyorum. Biz elimizdeki oyuncu grubuna göre çözüm odaklı gidiyoruz. Bazen tek forvet bazen çift forvet çıkıyoruz. O anda elimdeki oyuncu grubuna göre bir şeyler üretiyorum ama oyun felsemizden de hiç bir zaman şaşmıyoruz. OYUNCU SEÇERKEN HANGİ YÖNTEMİ KULLANIYORSUNUZ? Diğer ülkeler ile karşılaştırdığımızda bizim şöyle bir avantajımız var. Bizim yaklaşık her ülkede bir oyuncumuz var ve kampa Norveçten bile oyuncu aldık. Bir proje başlattık Avrupa'da her ülkede oynamış oyuncuları takibe alıyoruz ve Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'e kadar iniyoruz. Biz bunları takibe alıyoruz ve kategorilere ayırarak takip ediyoruz izliyoruz. ALTYAPI DA GELİŞİMİNİ TAKİP ETTİĞİNİZ SÜPER LİG'DE OYNAYAN VE BEĞENDİĞİNİZ BİR İSİM VAR MI? Yasin Kasımpaşa'dan bu kampa katıldı. Yasin 2006'lı Ümit Milli Takımı yaşında değil ama biz aldık getirdik. Ayberk Karapo Manisa'dan aldık 2004'lü ve geliştirdik. 'KEREM AKTÜRKOĞLU'NU ÇOK BEĞENİYORUM' Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğeniyorum. Niye beğendiniz derseniz, nereden geldiğini biliyorum. Kerem alt kategorilerden geldi. Kerem çaba sarf ederek, kendini geliştirerek ve savaşarak bir yol çizdiği için çok beğendiğim bir oyuncu... SİZİN BUNDAN SONRAKİ KARİYER HEDEFİNİZ NELER? Ben 7 yıl önce radikal bir karar verdim ve kariyer planlaması yapmayacağım dedim. Sadece odaklandığım şey yaptığım o anda ki iş olacak. Süper Lig'de çalışmak istiyorum ,Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyorum gibi hedefler koymayın, mesafeyi hesaplayın ve kendini geliştirmek için ne yapmalıyım diye düşünün ondan sonra hedefler kendi kendine gelecek diyorum