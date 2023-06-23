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Haberler Galeri Levent Sürme Arda Güler anısını anlattı! "Almanya’da izlemiştim…"
Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 16:47

Levent Sürme Arda Güler anısını anlattı! "Almanya’da izlemiştim…"

Ümit Milli Takımı teknik direktörü Levent Sürme, SABAH Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam Süper Lig'de forma giyen Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu için de övgü dolu sözler kullandı. İşte Levent Sürme'nin tüm açıklamaları...

Levent Sürme Arda Güler anısını anlattı! Almanya’da izlemiştim…

Ümit Milli Takımı teknik direktörü Levent Sürme, SABAH Spor'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam Süper Lig'de forma giyen Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu için de övgü dolu sözler kullandı. İşte Levent Sürme'nin tüm açıklamaları...

Levent Sürme Arda Güler anısını anlattı! Almanya’da izlemiştim…

Levent Sürme, Ümit Milli Futbol Takımı'nın 1-0 yenik duruma düştüğü ve Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ettiği özel maç sonrası Sabah Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sürme'nin tüm açıklamaları...


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Levent Sürme Arda Güler anısını anlattı! Almanya’da izlemiştim…

LEVENT SÜRME KİMDİR?

İstanbul Maltepe'de doğdum. Yaklaşık 7 yaşında ailem ile birlikte Almanya'ya gittik. Futbolu Maltepe sokaklarında öğrendim. Almanya'ya gittikten sonra FC Ausburg kulübünde futbola başladım. Bütün futbol hayatım orada geçti. 18-19 yaşına kadar ve daha sonra birkaç ameliyattan sonra profesyonel olma şansımın olmadığını düşünerek hocalığa yöneldim. Direkt orada miniklerde başladım ve 3-4 hafta sonra bu iş tam bana göre dedim ve bir daha bu işi bırakmam dedim. Üniversitede okurken idmanlara çıkıyordum ve harçlığımı çıkarmak için de mücadele etmeye devam ettim.

Levent Sürme Arda Güler anısını anlattı! Almanya’da izlemiştim…

ÜMİT MİLLİ TAKIMININ SEVİYESİ NE DURUMDA GÖRÜYORSUNUZ?

Yetenek olarak diğer ülkeler ile başa baş gidebileceğimiz bir takım var. Bunu ama sırf Ümit Milli Takımı için söylemiyorum ve bu Türkiye genelinde olan bir konu. Yurtdışında herkes sorduğunda Türkiye'de futbol durumu nasıl diye bende, "Buranın bir altın madeni olduğunu ve oyuncu dolu olduğunu" ifade ediyorum ama önemli olan yeteneği ortaya çıkarmak ve bizim en önemli sorunumuz oyuncularımızın Ümit Milli Takımı'nda süre almaması. Bu şeye benzer İmtihana giren bir öğrenci dersini yapmamış çalışmamamış ve bir anda imtihana giriyor. Bu buna benziyor. Bizim oyuncularımızda sonuçta bu şartlar ile buraya geliyor ve o savaşa mücadeleye giriyor. Azerbaycan maçında da çok önemli pozisyonlara girdik alanların daraldığını ve zamanın kısaldığı durumlarda ise hatalı kararlar verebilip paniğe kapılabiliyoruz, bu da sürekli oynamamak ve alışık olmamaktan kaynaklı diye düşünüyorum. Biz bunlardan dert yanmıyoruz, bir kılıfta uydurmuyoruz ve bu koşullara göre bir çözüm bulmaya çalışıyorz.

Levent Sürme Arda Güler anısını anlattı! Almanya’da izlemiştim…

SİZİN OYUN FELSEFENİZ NE? FARKLI BİR ÜMİT MİLLİ TAKIM İZLEYECEK MİYİZ?

Biz son 2 maçta bunu yansıttık ve oyunun bir kimliği var. Bu oyunun kimliği şiddet. Şiddet nedir? Şiddet topsuz oyunda yani top rakipteyken rakibi daima baskıya alan ve daima baskı kuran bir oyun stili düşünüyorum. Ben şuna inanıyorum; insanlar baskı altında hata yapar ve biz de diyoruz ki, o zaman rakibi baskı altına alıp hataya zorlayalım diyoruz.

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