Levent Sürme Arda Güler anısını anlattı! "Almanya’da izlemiştim…"

ÜMİT MİLLİ TAKIMININ SEVİYESİ NE DURUMDA GÖRÜYORSUNUZ?

Yetenek olarak diğer ülkeler ile başa baş gidebileceğimiz bir takım var. Bunu ama sırf Ümit Milli Takımı için söylemiyorum ve bu Türkiye genelinde olan bir konu. Yurtdışında herkes sorduğunda Türkiye'de futbol durumu nasıl diye bende, "Buranın bir altın madeni olduğunu ve oyuncu dolu olduğunu" ifade ediyorum ama önemli olan yeteneği ortaya çıkarmak ve bizim en önemli sorunumuz oyuncularımızın Ümit Milli Takımı'nda süre almaması. Bu şeye benzer İmtihana giren bir öğrenci dersini yapmamış çalışmamamış ve bir anda imtihana giriyor. Bu buna benziyor. Bizim oyuncularımızda sonuçta bu şartlar ile buraya geliyor ve o savaşa mücadeleye giriyor. Azerbaycan maçında da çok önemli pozisyonlara girdik alanların daraldığını ve zamanın kısaldığı durumlarda ise hatalı kararlar verebilip paniğe kapılabiliyoruz, bu da sürekli oynamamak ve alışık olmamaktan kaynaklı diye düşünüyorum. Biz bunlardan dert yanmıyoruz, bir kılıfta uydurmuyoruz ve bu koşullara göre bir çözüm bulmaya çalışıyorz.