Giriş Tarihi: 16.03.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
13:39
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan 10 numara hamlesi! Fenerbahçe'nin rakibinden alıyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, 10 numara için gözünü o yıldıza dikti. Cimbom, Fenerbahçe-Union SG maçında canlı olarak izlediği yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...