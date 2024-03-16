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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan 10 numara hamlesi! Fenerbahçe'nin rakibinden alıyor...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 13:39

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan 10 numara hamlesi! Fenerbahçe'nin rakibinden alıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, 10 numara için gözünü o yıldıza dikti. Cimbom, Fenerbahçe-Union SG maçında canlı olarak izlediği yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan 10 numara hamlesi! Fenerbahçe’nin rakibinden alıyor...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan 10 numara hamlesi! Fenerbahçe’nin rakibinden alıyor...

Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, 10 numara için gözünü o yıldıza dikti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan 10 numara hamlesi! Fenerbahçe’nin rakibinden alıyor...

Cimbom, Fenerbahçe-Union SG maçında canlı olarak izlediği yıldız oyuncu için devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan 10 numara hamlesi! Fenerbahçe’nin rakibinden alıyor...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları da başlamış durumda.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan 10 numara hamlesi! Fenerbahçe’nin rakibinden alıyor...

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı takımın scout ekibinin Fenerbahçe-Union SG maçında Belçika ekibinden bir oyuncuyu izlediği ortaya çıktı.

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