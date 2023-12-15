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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da sol beke 4 aday! İşte o yıldızlar...
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:08

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'da sol beke 4 aday! İşte o yıldızlar...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Son olarak deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor... Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Kadrosuna kattığı oyunculardan beklediği verimi alamayan Cimbom, eksik bölgelerine takviye yapacak. Özellikle sol bek bölgesinde Angelino'dan istediği performansı göremeyen Aslan, yıldız futbolcunun yerine transfer etmek için 4 aday belirledi. İşte o yıldızlar ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da sol beke 4 aday! İşte o yıldızlar...

Son olarak deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da sol beke 4 aday! İşte o yıldızlar...

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da sol beke 4 aday! İşte o yıldızlar...

Kadrosuna kattığı oyunculardan beklediği verimi alamayan Cimbom, eksik bölgelerine takviye yapacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da sol beke 4 aday! İşte o yıldızlar...

Özellikle sol bek bölgesinde Angelino'dan istediği performansı göremeyen Aslan, yıldız futbolcunun yerine transfer etmek için 4 aday belirledi. İşte o yıldızlar ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’da sol beke 4 aday! İşte o yıldızlar...

Galatasaray'da scout ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor.

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