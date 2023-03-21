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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jesus'a flaş sözler!
Giriş Tarihi: 21.03.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 16:07

Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jesus'a flaş sözler!

Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, birçok konuya dair konuşurken, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara da yanıt verdi. "Adaleti herkes için sağlayamazsak, şu anda olduğu gibi birileri çıkar ve adaleti kendilerine göre dizayn etmeye çalışır. Öyle bir hafta sonu yaşadık ki, adeta gözümüze sokulacak kadar detaylıca şekilde çalışılıyor." ifadelelerini kullananan Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...

Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jesus’a flaş sözler!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, birçok konuya dair konuşurken, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara da yanıt verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jesus’a flaş sözler!

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

Sözlerime, Kasımpaşa maçıyla başlamak istiyorum. Burada Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasında olanlar, tüm sezona ışık tutmaktadır.

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Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jesus’a flaş sözler!

Lale Orta, başında olduğu kurumun görevin dışına çıkarak, hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Bu açıklamaların seyriyle ilgili, TFF ve yönetimi sessiz kalmıştır. Buradan şunu anlıyoruz, Sayın Lale Orta ve TFF yönetimi aynı fikirdedir.

Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jesus’a flaş sözler!

Demek ki VAR odasında gösterilmesi gereken ve gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada, MHK Başkanı istediği gibi karar veriyor ve istediği görüntüleri, istediği kadar ekrana getiriyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jesus’a flaş sözler!

MHK'nın görev ve yetkileri talimatlarda bellidir. Bu görev ve yetkiler içinde, herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha vahimi, yönetim kurulu kararı olmadan çıkarılamayacak bir videonun, VAR odasından çıkarılmasıdır.

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