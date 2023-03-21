Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jesus’a flaş sözler!

Giriş Tarihi: 21.03.2023 15:34
Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
16:07
Son dakika haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, birçok konuya dair konuşurken, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara da yanıt verdi. "Adaleti herkes için sağlayamazsak, şu anda olduğu gibi birileri çıkar ve adaleti kendilerine göre dizayn etmeye çalışır. Öyle bir hafta sonu yaşadık ki, adeta gözümüze sokulacak kadar detaylıca şekilde çalışılıyor." ifadelelerini kullananan Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte tüm açıklamalar...